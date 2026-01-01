Checkrr is een open-source bibliotheekintegriteitsscanner die grote mediacollecties beschermt tegen stille corruptie. Het voert ffprobe-, magic-number- en mimetype-controles uit voor elk video-, audio- en ondertitelingsbestand in uw bibliotheek, en hasht vervolgens geverifieerde bestanden in een bbolt-database, zodat toekomstige scans bekende goede inhoud overslaan en in minuten in plaats van uren voltooid zijn.

Wanneer een bestand de inspectie niet doorstaat, maakt Checkrr verbinding met de arr stack die u al gebruikt — Sonarr, Radarr of Lidarr — verwijdert de beschadigde kopie en activeert een nieuwe download via de bijbehorende service. Door Checkrr zelf te hosten, houdt u uw media-inventaris onder uw eigen controle, zonder API-limieten van derden en zonder doorlopende kosten.