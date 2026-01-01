Installeer Checkrr met één klik installatie.
Scan Plex- en Jellyfin-bibliotheken op beschadigde media en vervang automatisch slechte bestanden via Sonarr, Radarr en Lidarr.
Kies een VPS-abonnement voor Checkrr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Checkrr kunt bouwen
Checkrr is een open-source bibliotheekintegriteitsscanner die grote mediacollecties beschermt tegen stille corruptie. Het voert ffprobe-, magic-number- en mimetype-controles uit voor elk video-, audio- en ondertitelingsbestand in uw bibliotheek, en hasht vervolgens geverifieerde bestanden in een bbolt-database, zodat toekomstige scans bekende goede inhoud overslaan en in minuten in plaats van uren voltooid zijn.
Wanneer een bestand de inspectie niet doorstaat, maakt Checkrr verbinding met de arr stack die u al gebruikt — Sonarr, Radarr of Lidarr — verwijdert de beschadigde kopie en activeert een nieuwe download via de bijbehorende service. Door Checkrr zelf te hosten, houdt u uw media-inventaris onder uw eigen controle, zonder API-limieten van derden en zonder doorlopende kosten.
Key features van Checkrr
ffprobe integriteitsscans
Detecteert afgekorte, verkeerd gelabelde en onafspeelbare bestanden die Plex en Jellyfin stilzwijgend overslaan tijdens het afspelen.
Sonarr Radarr Lidarr
Verwijdert beschadigde bestanden en activeert een nieuwe download via uw bestaande arr-stack zonder handmatige tussenkomst.
Hash-gebaseerde snelle herscans
Slaat bestandshashes op in een bbolt-database, zodat herhaalde scans geverifieerde inhoud overslaan en binnen enkele minuten klaar zijn met multi-terabyte bibliotheken.
Multi-instance arr ondersteuning
Maakt verbinding met meerdere Sonarr- en Radarr-instanties tegelijk, met padtoewijzingen per instantie voor 4K-, anime- en standaardbibliotheken.
Ingebouwde meldingen
Verzendt resultaten naar Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP en Healthchecks voor onbeheerde geplande scans.
Waarom zou je Checkrr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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