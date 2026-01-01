Agenta is een end-to-end LLMOps-platform dat de workflows voor het uitrollen van productie-LLM-applicaties consolideert. Teams gebruiken het om prompts te herhalen in een side-by-side playground, configuraties te versioneren, geautomatiseerde evaluaties uit te voeren tegen testsets en live verzoeken te traceren met volledige observeerbaarheid — allemaal vanuit dezelfde interface.

Zelf-hosten op uw eigen VPS houdt prompts, evaluatie datasets en traceergegevens binnen de infrastructuur die u beheert. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen tokenquota op traces, en volledige vrijheid om elke LLM-provider te integreren via de meegeleverde SDK en proxydiensten.