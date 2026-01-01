Installeer Agenta met één-klik installatie.
Open-source LLMOps-platform dat prompt engineering, evaluatie en observeerbaarheid combineert in één uniforme werkomgeving.
Kies een VPS-abonnement voor Agenta
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Agenta kunt bouwen
Agenta is een end-to-end LLMOps-platform dat de workflows voor het uitrollen van productie-LLM-applicaties consolideert. Teams gebruiken het om prompts te herhalen in een side-by-side playground, configuraties te versioneren, geautomatiseerde evaluaties uit te voeren tegen testsets en live verzoeken te traceren met volledige observeerbaarheid — allemaal vanuit dezelfde interface.
Zelf-hosten op uw eigen VPS houdt prompts, evaluatie datasets en traceergegevens binnen de infrastructuur die u beheert. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen tokenquota op traces, en volledige vrijheid om elke LLM-provider te integreren via de meegeleverde SDK en proxydiensten.
Key features van Agenta
Prompt-speeltuin
Vergelijk prompts naast elkaar over modellen en parameters in een visuele speeltuin, en promoot vervolgens winnende varianten naar versiebeheerde configuraties.
Geautomatiseerde evaluatie
Voer prompts uit op testsets met behulp van ingebouwde evaluatoren of aangepaste code om de correctheid, gelijkenis en regressies te scoren voordat u implementeert.
LLM observeerbaarheid
Volg elke aanvraag via geneste spans met volledige input-, output-, latentie- en kostenstatistieken voor elke LLM-aanbieder of elk framework.
Promptversiebeheer
Beheer promptconfiguraties als versiebeheerde artefacten met omgevingen, terugdraaiacties en een register dat prompts ontkoppelt van applicatiecode.
Framework-onafhankelijk
SDK's en OpenTelemetry-compatibele tracing integreren met LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic en elke andere LLM-stack.
Waarom zou je Agenta op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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