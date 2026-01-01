Installeer PiGallery2 met één-klik installatie.
Snelle, directory-first zelf-gehoste fotogalerij die een map met afbeeldingen op schijf omzet in een gepolijst webalbum.
Kies een VPS-abonnement voor PiGallery2
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PiGallery2 kunt bouwen
PiGallery2 is een open-source, zelf-gehoste fotogalerij die een map met afbeeldingen op schijf neemt en deze aanbiedt als een snelle, moderne webgalerij — geen upload-pipeline, geen eigen database, geen SaaS-afhankelijkheid. De mapstructuur die u al gebruikt, wordt de albumstructuur die bezoekers doorbladeren, dus het werkt even goed voor persoonlijke fotoarchieven, evenementengalerijen, familievakantiealbums en lichte portfolio's.
Door PiGallery2 zelf te hosten op uw eigen VPS blijven foto's en metadata binnen de infrastructuur die u beheert, in plaats van bij een openbare fotoservice die afbeeldingsinhoud gebruikt voor gezichtsherkenning of trainingsgegevens. De Node.js backend is opzettelijk lichtgewicht — het is ontworpen om goed te draaien op een Raspberry Pi — dus een klein VPS-abonnement host comfortabel tienduizenden afbeeldingen terwijl het nog steeds snelle miniaturen en een rijke gebruikersinterface levert.
Key features van PiGallery2
Directory-first model
Uw bestaande mapstructuur wordt de albumhiërarchie — voeg nieuwe foto's toe via SCP, rsync of een synchronisatietool en ze verschijnen automatisch in de galerij.
Snelle miniaturen
Achtergrondindexer genereert miniaturen in meerdere formaten, op schijf gecached zodat bezoekers soepel kunnen scrollen, zelfs bij koude laadbeurten.
EXIF en kaartweergave
Leest EXIF-metadata om infopagina's per foto, geotagde kaartweergaven en zoeken op camera, datum of tag mogelijk te maken.
Zoeken en filteren
Zoeken op datumbereik, locatie, gezichten, tags, beoordelingen of bestandsnaam zonder externe indexeerders — alle metadata blijft in de lokale SQLite DB.
Delen en privacy
Genereer deelbare links per album met optionele wachtwoorden en vervaldatums, of beperk albums tot alleen geauthenticeerde gebruikers.
Alleen-lezen bibliotheek
De afbeeldingsmap is alleen-lezen gekoppeld, zodat de server niet per ongeluk originele foto's kan wijzigen of verwijderen tijdens scans of het genereren van miniaturen.
Waarom zou je PiGallery2 op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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