PiGallery2 is een open-source, zelf-gehoste fotogalerij die een map met afbeeldingen op schijf neemt en deze aanbiedt als een snelle, moderne webgalerij — geen upload-pipeline, geen eigen database, geen SaaS-afhankelijkheid. De mapstructuur die u al gebruikt, wordt de albumstructuur die bezoekers doorbladeren, dus het werkt even goed voor persoonlijke fotoarchieven, evenementengalerijen, familievakantiealbums en lichte portfolio's.

Door PiGallery2 zelf te hosten op uw eigen VPS blijven foto's en metadata binnen de infrastructuur die u beheert, in plaats van bij een openbare fotoservice die afbeeldingsinhoud gebruikt voor gezichtsherkenning of trainingsgegevens. De Node.js backend is opzettelijk lichtgewicht — het is ontworpen om goed te draaien op een Raspberry Pi — dus een klein VPS-abonnement host comfortabel tienduizenden afbeeldingen terwijl het nog steeds snelle miniaturen en een rijke gebruikersinterface levert.