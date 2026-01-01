Tot wel 69% korting voor PiGallery2

Installeer PiGallery2 met één-klik installatie.

Snelle, directory-first zelf-gehoste fotogalerij die een map met afbeeldingen op schijf omzet in een gepolijst webalbum.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Installeer PiGallery2 met één-klik installatie.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
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10,99/mnd
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met PiGallery2 kunt bouwen

PiGallery2 is een open-source, zelf-gehoste fotogalerij die een map met afbeeldingen op schijf neemt en deze aanbiedt als een snelle, moderne webgalerij — geen upload-pipeline, geen eigen database, geen SaaS-afhankelijkheid. De mapstructuur die u al gebruikt, wordt de albumstructuur die bezoekers doorbladeren, dus het werkt even goed voor persoonlijke fotoarchieven, evenementengalerijen, familievakantiealbums en lichte portfolio's.

Door PiGallery2 zelf te hosten op uw eigen VPS blijven foto's en metadata binnen de infrastructuur die u beheert, in plaats van bij een openbare fotoservice die afbeeldingsinhoud gebruikt voor gezichtsherkenning of trainingsgegevens. De Node.js backend is opzettelijk lichtgewicht — het is ontworpen om goed te draaien op een Raspberry Pi — dus een klein VPS-abonnement host comfortabel tienduizenden afbeeldingen terwijl het nog steeds snelle miniaturen en een rijke gebruikersinterface levert.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van PiGallery2

Directory-first model

Uw bestaande mapstructuur wordt de albumhiërarchie — voeg nieuwe foto's toe via SCP, rsync of een synchronisatietool en ze verschijnen automatisch in de galerij.

Snelle miniaturen

Achtergrondindexer genereert miniaturen in meerdere formaten, op schijf gecached zodat bezoekers soepel kunnen scrollen, zelfs bij koude laadbeurten.

EXIF en kaartweergave

Leest EXIF-metadata om infopagina's per foto, geotagde kaartweergaven en zoeken op camera, datum of tag mogelijk te maken.

Zoeken en filteren

Zoeken op datumbereik, locatie, gezichten, tags, beoordelingen of bestandsnaam zonder externe indexeerders — alle metadata blijft in de lokale SQLite DB.

Delen en privacy

Genereer deelbare links per album met optionele wachtwoorden en vervaldatums, of beperk albums tot alleen geauthenticeerde gebruikers.

Alleen-lezen bibliotheek

De afbeeldingsmap is alleen-lezen gekoppeld, zodat de server niet per ongeluk originele foto's kan wijzigen of verwijderen tijdens scans of het genereren van miniaturen.

Waarom zou je PiGallery2 op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

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Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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