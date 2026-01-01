Installeer Multica met één klik installatie.
Open-source beheerd agentenplatform dat coderende AI-agenten verandert in teamgenoten aan wie je werk kunt toewijzen.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Multica kunt bouwen
Multica is een open-source platform voor beheerde agents waarmee je coderende AI-agents kunt behandelen als teamgenoten in plaats van eenmalige chatsessies. Wijs taken toe aan specifieke agents, volg hun voortgang in realtime en bouw een herbruikbare vaardighedenbibliotheek op die in de loop van de tijd groeit naarmate je team samenwerkt. Het ondersteunt elke lokaal geïnstalleerde agent CLI — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini en andere — via een lichtgewicht daemon die je machines terug verbindt met de centrale server.
Door Multica zelf te hosten op je VPS blijven elke taak, codewijziging en integratiegegevens binnen je eigen infrastructuur, zonder kosten per gebruiker en zonder telemetrie van agents van derden. PostgreSQL met pgvector wordt voorgeconfigureerd geleverd, zodat het platform direct na de eerste opstart productieklaar is.
Key features van Multica
Ondersteuning voor meerdere agenten
Verbind Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini en andere coding agent CLI's via één dashboard.
Lokale uitvoeringsdaemon
Een lichtgewicht daemon draait op uw eigen machines, zodat agents worden uitgevoerd tegen de echte werkruimte en de inloggegevens die u al hebt.
Taaktoewijzing en -tracking
Wijs werk toe aan specifieke agenten en volg de voortgang, resultaten en beslissingen in realtime zonder chatgesprekken te hoeven controleren.
Herbruikbare vaardighedenbibliotheek
Leg agentvaardigheden één keer vast en pas ze opnieuw toe in verschillende werkruimtes en bij teamgenoten, zodat de capaciteit in de loop van de tijd toeneemt.
Webhook-automatisering
Activeer agentworkflows vanuit GitHub, Lark of een andere externe service via ingebouwde autopilot webhook-handlers.
Eigendom van zelf gehoste gegevens
Alle taken, codewijzigingen en integratiegegevens blijven op uw VPS, zonder telemetrie en zonder prijs per gebruiker.
Waarom zou je Multica op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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