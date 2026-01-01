Mealie is een zelf-gehoste receptenmanager die recepten van elke website importeert met Ã©Ã©n klik, waarbij advertenties en rommel worden verwijderd om schone, doorzoekbare recepten permanent op uw server op te slaan. Het organiseert recepten op tag en keuken, schaalt porties automatisch en toont voedingsinformatie â€“ alles in een mobielvriendelijke kookmodus.

Zelf-hosten van Mealie betekent dat uw receptencollectie website-sluitingen en platformwijzigingen overleeft, dat gedeelde huisgenoten allemaal toegang hebben tot dezelfde bibliotheek, en dat wekelijkse maaltijdplanning geconsolideerde boodschappenlijstjes genereert zonder abonnementskosten.