Mealie installeren met Ã©Ã©n-klik installatie.
Zelf-gehoste receptenbeheerder die recepten importeert van elke URL en ze omzet in wekelijkse maaltijdplannen met boodschappenlijstjes.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mealie kunt bouwen
Mealie is een zelf-gehoste receptenmanager die recepten van elke website importeert met Ã©Ã©n klik, waarbij advertenties en rommel worden verwijderd om schone, doorzoekbare recepten permanent op uw server op te slaan. Het organiseert recepten op tag en keuken, schaalt porties automatisch en toont voedingsinformatie â€“ alles in een mobielvriendelijke kookmodus.
Zelf-hosten van Mealie betekent dat uw receptencollectie website-sluitingen en platformwijzigingen overleeft, dat gedeelde huisgenoten allemaal toegang hebben tot dezelfde bibliotheek, en dat wekelijkse maaltijdplanning geconsolideerde boodschappenlijstjes genereert zonder abonnementskosten.
Key features van Mealie
EÃ©n-klik import
Plak elke recept-URL en Mealie extraheert automatisch ingrediÃ«nten en instructies, waardoor u uren handmatig kopiÃ«ren bespaart.
Maaltijdplanningskalender
Sleep recepten naar een weekkalender en genereer met Ã©Ã©n klik een gecombineerde boodschappenlijst voor alle geplande maaltijden.
Receptschaling
Pas de portiegroottes aan en alle ingrediÃ«nthoeveelheden worden direct opnieuw berekend â€” handmatig rekenen is niet nodig.
Gezinsdeling
Ondersteuning voor meerdere gebruikers stelt elk gezinslid in staat dezelfde receptenbibliotheek te doorzoeken en bij te dragen aan het maaltijdplan.
Permanente opslag
Recepten die op uw VPS zijn opgeslagen, blijven toegankelijk, zelfs wanneer originele websites wijzigen, inhoud verwijderen of offline gaan.
Waarom zou je Mealie op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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