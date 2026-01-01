Installeer PufferPanel met één-klik installatie.
Open-source game server beheerpaneel met een webinterface voor Minecraft, Factorio, Rust en vele andere games.
Kies een VPS-abonnement voor PufferPanel
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PufferPanel kunt bouwen
PufferPanel is een gratis, open-source webgebaseerd beheerpaneel voor gameservers waarmee je dedicated gameservers kunt aanmaken, configureren en beheren vanuit één enkele interface. Het ondersteunt standaard een breed scala aan titels — waaronder Minecraft, Factorio, Rust, ARK en Source engine games — en gebruikt sjablonen zodat je nieuwe servertypes kunt opzetten zonder de commandoregel aan te raken.
PufferPanel zelf hosten op je VPS geeft je volledige controle over je gameservers, spelersdata en modding-setup, met ingebouwde gebruikersrollen, SFTP-toegang en live console-uitvoer. Het is een lichtgewicht alternatief voor commerciële beheerpanelen en past perfect bij een gamingcommunity met één enkele VPS.
Key features van PufferPanel
Ondersteuning voor meerdere games
Ingebouwde sjablonen voor Minecraft, Factorio, Rust, ARK, Source Engine-games, en nog veel meer, met de mogelijkheid om aangepaste sjablonen toe te voegen.
Webgebaseerde console
Beheer elke gameserver via een overzichtelijke webinterface met live console-uitvoer, start/stop-bedieningselementen en real-time statistieken over resourcegebruik.
Gebruikersrollen en -machtigingen
Geef beperkte toegang aan vrienden, moderators of beheerders, zodat meerdere mensen kunnen helpen servers te beheren zonder het root-account te delen.
SFTP-bestandstoegang
Ingebouwde SFTP-server stelt gebruikers in staat om mods, werelden en configuratiebestanden rechtstreeks naar hun gameservers te uploaden.
Geplande taken
Automatiseer herstarts, back-ups en andere terugkerende taken per server met behulp van de ingebouwde taakplanner.
OAuth2 API
OAuth2-beveiligde REST API maakt het mogelijk voor externe tools, bots en dashboards om te integreren met uw gameservervloot.
Waarom zou je PufferPanel op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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