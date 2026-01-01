PufferPanel is een gratis, open-source webgebaseerd beheerpaneel voor gameservers waarmee je dedicated gameservers kunt aanmaken, configureren en beheren vanuit één enkele interface. Het ondersteunt standaard een breed scala aan titels — waaronder Minecraft, Factorio, Rust, ARK en Source engine games — en gebruikt sjablonen zodat je nieuwe servertypes kunt opzetten zonder de commandoregel aan te raken.

PufferPanel zelf hosten op je VPS geeft je volledige controle over je gameservers, spelersdata en modding-setup, met ingebouwde gebruikersrollen, SFTP-toegang en live console-uitvoer. Het is een lichtgewicht alternatief voor commerciële beheerpanelen en past perfect bij een gamingcommunity met één enkele VPS.