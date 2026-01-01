Installeer DVinyl met één klik.
Zelfgehoste collectiebeheerder die vinyl, cd's, boeken, films en videogames catalogiseert en waardeert in één bibliotheek.
Kies een VPS-abonnement voor DVinyl
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DVinyl kunt bouwen
DVinyl is een open-source collectiebeheerder gebouwd voor liefhebbers van fysieke media die een enkele, aanpasbare plek willen voor hun vinylplaten, cd's, cassettes, boeken, strips, Blu-rays, dvd's en videogames. Het haalt uitgebreide metadata en albumhoezen op van Discogs, Hardcover, TMDB en IGDB, en schat vervolgens de marktwaarde van muziekuitgaven zodat verzamelaars kunnen bijhouden wat hun collectie werkelijk waard is.
Door DVinyl zelf te hosten op je eigen VPS houd je je volledige collectie-inventaris, locatietags en verlanglijstgegevens onder controle in plaats van opgesloten in een app van derden of een spreadsheet. De meegeleverde MongoDB-database zorgt ervoor dat je catalogus behouden blijft bij updates, en een privé-authenticatiesysteem stelt je in staat om alleen te browsen of een alleen-lezen weergave te delen met vrienden.
Key features van DVinyl
Multi-format bibliotheek
Catalogueer vinyl, cd's, cassettes, boeken, strips, Blu-rays, dvd's en videogames naast elkaar in één uniforme collectie, in plaats van te jongleren met afzonderlijke apps.
Discogs marktwaardering
Haal realtime lage, gemiddelde en hoge marktramingen op van Discogs, zodat u altijd weet wat uw muziekcollectie waard is op de secundaire markt.
Eén-klik Discogs import
Importeer een complete bestaande Discogs-collectie met één klik of voeg nieuwe items toe via Release ID zonder artiest-, label- of trackgegevens opnieuw in te typen.
Aanpasbaar dashboard
Stel uw startscherm samen met modulaire statistiekenwidgets, configureerbare navigatiesnelkoppelingen en visuele thema's per categorie die passen bij uw manier van browsen.
Fysieke locatietracking
Label de locatie van elk item op uw planken, in opslag of uitgeleend, zodat u een specifieke plaat of boek kunt vinden zonder de hele collectie te doorzoeken.
Verlanglijst en delen
Houd toekomstige vondsten bij in een speciale verlanglijst en toon uw catalogus via ingebouwde authenticatie voor privé browsen of alleen-lezen delen.
Waarom zou je DVinyl op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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