DVinyl is een open-source collectiebeheerder gebouwd voor liefhebbers van fysieke media die een enkele, aanpasbare plek willen voor hun vinylplaten, cd's, cassettes, boeken, strips, Blu-rays, dvd's en videogames. Het haalt uitgebreide metadata en albumhoezen op van Discogs, Hardcover, TMDB en IGDB, en schat vervolgens de marktwaarde van muziekuitgaven zodat verzamelaars kunnen bijhouden wat hun collectie werkelijk waard is.

Door DVinyl zelf te hosten op je eigen VPS houd je je volledige collectie-inventaris, locatietags en verlanglijstgegevens onder controle in plaats van opgesloten in een app van derden of een spreadsheet. De meegeleverde MongoDB-database zorgt ervoor dat je catalogus behouden blijft bij updates, en een privé-authenticatiesysteem stelt je in staat om alleen te browsen of een alleen-lezen weergave te delen met vrienden.