Tot wel 69% korting voor ONLYOFFICE Docs

Implementeer ONLYOFFICE Docs met één-klik-installatie.

Zelf-gehoste online kantoorsuite met realtime gezamenlijke bewerking van Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden in uw browser.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
10,99/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer ONLYOFFICE Docs met één-klik-installatie.

Kies een VPS-abonnement voor ONLYOFFICE Docs

69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met ONLYOFFICE Docs kunt bouwen

ONLYOFFICE Docs (Document Server) is een open-source online kantoorsuite die browsergebaseerd gezamenlijk bewerken van DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF en andere formaten naar uw eigen server brengt. Het biedt pixel-perfecte compatibiliteit met Microsoft Office-formaten, waardoor het een naadloze vervanging is voor cloudkantoortools zonder uw documenten bloot te stellen aan diensten van derden.

Zelf-hosten van ONLYOFFICE Docs stelt documentprivacy voorop — bestanden verlaten nooit uw infrastructuur. Het integreert met Nextcloud, ownCloud, Seafile en tientallen andere platforms via officiële connectoren, en gebruikt JWT-tokenbeveiliging om API-toegang te beschermen. De Community Edition ondersteunt tot 20 gelijktijdige bewerkingsverbindingen zonder kosten.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van ONLYOFFICE Docs

Realtime samenwerking

Meerdere gebruikers kunnen documenten, spreadsheets en presentaties tegelijkertijd samen bewerken met live cursorweergave, opmerkingen en het bijhouden van wijzigingen.

MS Office Compatibiliteit

Open, bewerk en sla DOCX-, XLSX- en PPTX-bestanden op met behoud van de originele opmaak — geen artefacten van formaatconversie of lay-outverschuivingen.

Multiformaat ondersteuning

Ondersteunt DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF en meer in de document-, spreadsheet- en presentatie-editors.

JWT API Beveiliging

Validatie van JSON Web Tokens beveiligt elke API-aanvraag, zodat alleen geautoriseerde integraties en gebruikers toegang hebben tot de documentserver.

Nextcloud en Seafile Integratie

Officiële connectors voor Nextcloud, ownCloud, Seafile en 40+ andere platforms veranderen ONLYOFFICE Docs in een drop-in backend voor gezamenlijk bewerken.

PDF-editor en Formulieren

Bewerk PDF's en maak invulbare PDF-formulieren direct in de browser zonder extra software of plug-ins.

Waarom zou je ONLYOFFICE Docs op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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