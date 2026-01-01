Implementeer ONLYOFFICE Docs met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste online kantoorsuite met realtime gezamenlijke bewerking van Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden in uw browser.
Kies een VPS-abonnement voor ONLYOFFICE Docs
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ONLYOFFICE Docs kunt bouwen
ONLYOFFICE Docs (Document Server) is een open-source online kantoorsuite die browsergebaseerd gezamenlijk bewerken van DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF en andere formaten naar uw eigen server brengt. Het biedt pixel-perfecte compatibiliteit met Microsoft Office-formaten, waardoor het een naadloze vervanging is voor cloudkantoortools zonder uw documenten bloot te stellen aan diensten van derden.
Zelf-hosten van ONLYOFFICE Docs stelt documentprivacy voorop — bestanden verlaten nooit uw infrastructuur. Het integreert met Nextcloud, ownCloud, Seafile en tientallen andere platforms via officiële connectoren, en gebruikt JWT-tokenbeveiliging om API-toegang te beschermen. De Community Edition ondersteunt tot 20 gelijktijdige bewerkingsverbindingen zonder kosten.
Key features van ONLYOFFICE Docs
Realtime samenwerking
Meerdere gebruikers kunnen documenten, spreadsheets en presentaties tegelijkertijd samen bewerken met live cursorweergave, opmerkingen en het bijhouden van wijzigingen.
MS Office Compatibiliteit
Open, bewerk en sla DOCX-, XLSX- en PPTX-bestanden op met behoud van de originele opmaak — geen artefacten van formaatconversie of lay-outverschuivingen.
Multiformaat ondersteuning
Ondersteunt DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF en meer in de document-, spreadsheet- en presentatie-editors.
JWT API Beveiliging
Validatie van JSON Web Tokens beveiligt elke API-aanvraag, zodat alleen geautoriseerde integraties en gebruikers toegang hebben tot de documentserver.
Nextcloud en Seafile Integratie
Officiële connectors voor Nextcloud, ownCloud, Seafile en 40+ andere platforms veranderen ONLYOFFICE Docs in een drop-in backend voor gezamenlijk bewerken.
PDF-editor en Formulieren
Bewerk PDF's en maak invulbare PDF-formulieren direct in de browser zonder extra software of plug-ins.
Waarom zou je ONLYOFFICE Docs op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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