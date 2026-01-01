ONLYOFFICE Docs (Document Server) is een open-source online kantoorsuite die browsergebaseerd gezamenlijk bewerken van DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF en andere formaten naar uw eigen server brengt. Het biedt pixel-perfecte compatibiliteit met Microsoft Office-formaten, waardoor het een naadloze vervanging is voor cloudkantoortools zonder uw documenten bloot te stellen aan diensten van derden.

Zelf-hosten van ONLYOFFICE Docs stelt documentprivacy voorop — bestanden verlaten nooit uw infrastructuur. Het integreert met Nextcloud, ownCloud, Seafile en tientallen andere platforms via officiële connectoren, en gebruikt JWT-tokenbeveiliging om API-toegang te beschermen. De Community Edition ondersteunt tot 20 gelijktijdige bewerkingsverbindingen zonder kosten.