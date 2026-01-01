Implementeer Redpanda Console met één-klik installatie.
Ontwikkelaarsvriendelijke web-interface voor het beheren van Kafka- en Redpanda-clusters, topics, consumentengroepen en live berichtenstromen.
Kies een VPS-abonnement voor Redpanda Console
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Redpanda Console kunt bouwen
Redpanda Console is een open-source web-UI gebouwd door Redpanda Data voor het inspecteren en beheren van Kafka-compatibele streamingclusters. Het toont onderwerpen (topics), partities, offsets, consumentengroepen, schema's, ACL's en live berichtpayloads via één enkele interface, met ingebouwde ondersteuning voor JSON-, Avro-, Protobuf- en MessagePack-decodering.
Deze één-klik-implementatie levert Console samen met een ingebedde Redpanda-broker, zodat u een werkend Kafka-API-eindpunt, Schema Registry en Admin API krijgt zodra de container start. Zelf-hosting op uw eigen VPS houdt gebeurtenisgegevens, klantpayloads en streammetadata volledig onder uw controle, zonder SaaS-kosten per broker.
Key features van Redpanda Console
Live berichtenviewer
Stream records van elk onderwerp in realtime met tijdreizen, zoeken en decodering per veld voor JSON-, Avro- en Protobuf-payloads.
Onderwerpbeheer
Onderwerpen aanmaken, configureren en verwijderen, retentie- en partitie-instellingen bewerken en testberichten rechtstreeks vanuit de browser produceren.
Inzichten in consumentengroepen
Inspecteer groepsleden, achterstand per partitie en offsets, zodat u vastgelopen consumenten kunt debuggen zonder door CLI-tools te hoeven graven.
Schema Registry ingebouwd
Blader door Avro, JSON Schema en Protobuf onderwerpen, bekijk de versiegeschiedenis en controleer de compatibiliteit voordat u wijzigingen promoot.
Ingebedde Redpanda broker
Wordt geleverd met een volledig geconfigureerde Redpanda broker die de Kafka API, Schema Registry en Admin API beschikbaar stelt voor direct testen.
Kafka API compatibel
Verbind Console met elke externe Kafka-, Confluent Cloud-, MSK- of Redpanda-cluster door deze te laten verwijzen naar uw bestaande brokers.
Waarom zou je Redpanda Console op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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