Redpanda Console is een open-source web-UI gebouwd door Redpanda Data voor het inspecteren en beheren van Kafka-compatibele streamingclusters. Het toont onderwerpen (topics), partities, offsets, consumentengroepen, schema's, ACL's en live berichtpayloads via één enkele interface, met ingebouwde ondersteuning voor JSON-, Avro-, Protobuf- en MessagePack-decodering.

Deze één-klik-implementatie levert Console samen met een ingebedde Redpanda-broker, zodat u een werkend Kafka-API-eindpunt, Schema Registry en Admin API krijgt zodra de container start. Zelf-hosting op uw eigen VPS houdt gebeurtenisgegevens, klantpayloads en streammetadata volledig onder uw controle, zonder SaaS-kosten per broker.