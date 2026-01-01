MeTube is een browsergebaseerde frontend voor yt-dlp waarmee je video's van YouTube en meer dan 1.000 andere platforms kunt downloaden vanaf elk apparaat zonder software te installeren. Het ondersteunt kwaliteitsselectie tot 4K, audio-extractie naar MP3, het downloaden van afspeellijsten en kanalen, en een real-time downloadwachtrij met voortgangsregistratie — allemaal vanuit een schone, mobielvriendelijke interface.

MeTube zelf hosten op je VPS betekent dat downloads op datacentersnelheden draaien, bestanden server-side worden opgeslagen voor latere toegang, en de dienst blijft werken wanneer platforms veranderen — onafhankelijk van browser-extensies die kapot gaan of commerciële downloadtools die kwaliteitsbeperkingen opleggen en accounts vereisen.