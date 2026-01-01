Installeer MeTube met één-klik installatie.
Zelf gehoste webinterface voor het downloaden van video's van YouTube en 1.000+ andere sites via yt-dlp.
Kies een VPS-abonnement voor MeTube
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MeTube kunt bouwen
MeTube is een browsergebaseerde frontend voor yt-dlp waarmee je video's van YouTube en meer dan 1.000 andere platforms kunt downloaden vanaf elk apparaat zonder software te installeren. Het ondersteunt kwaliteitsselectie tot 4K, audio-extractie naar MP3, het downloaden van afspeellijsten en kanalen, en een real-time downloadwachtrij met voortgangsregistratie — allemaal vanuit een schone, mobielvriendelijke interface.
MeTube zelf hosten op je VPS betekent dat downloads op datacentersnelheden draaien, bestanden server-side worden opgeslagen voor latere toegang, en de dienst blijft werken wanneer platforms veranderen — onafhankelijk van browser-extensies die kapot gaan of commerciële downloadtools die kwaliteitsbeperkingen opleggen en accounts vereisen.
Key features van MeTube
1.000+ Ondersteunde sites
Download van YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud, en meer dan duizend andere video- en audioplatforms.
Kwaliteit tot 4K
Selecteer de exacte resolutie en het formaat dat u nodig heeft, inclusief audio-extractie naar MP3 of andere formaten.
Afspeellijstdownloads
Zet een hele afspeellijst of kanaal in de wachtrij voor batchdownloaden en laat de server het op de achtergrond verwerken.
Toegang via browser
Geen clientsoftware nodig — beheer downloads vanaf elke telefoon, tablet of computer met een webbrowser.
Downloadsnelheden datacenter
Downloads worden uitgevoerd op uw VPS met volledige serverbandbreedte, waardoor uw lokale apparaat en internetverbinding vrijkomen.
Waarom zou je MeTube op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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