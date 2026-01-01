Erugo is een zelfgehost platform voor het delen van bestanden, gebouwd met Laravel en Vue.js, waarmee je veilig bestanden kunt verzenden en ontvangen zonder afhankelijk te zijn van cloudopslagdiensten. Delingen gebruiken gebruiksvriendelijke URL's in plaats van willekeurige tokens, en elke overdracht kan worden beveiligd met een wachtwoord, beperkt tot een downloadlimiet, of automatisch verlopen na een bepaalde datum of tijdslimiet.

In tegenstelling tot abonnementsgebaseerde clouddiensten, slaat Erugo alle bestanden op je eigen VPS op zonder opslaglimieten die door een prijscategorie worden opgelegd. Een 'reverse share'-functie laat gasten bestanden rechtstreeks naar je server uploaden via een eenmalige uitnodigingslink, en aanpasbare branding zorgt ervoor dat de interface past bij je organisatie of persoonlijke domein.