Installeer Erugo met één-klik installatie.
Zelf-gehost platform voor bestandsdeling met gebruiksvriendelijke deellinks, wachtwoordbeveiliging, vervaldatumbeheer en aangepaste huisstijl.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Erugo kunt bouwen
Erugo is een zelfgehost platform voor het delen van bestanden, gebouwd met Laravel en Vue.js, waarmee je veilig bestanden kunt verzenden en ontvangen zonder afhankelijk te zijn van cloudopslagdiensten. Delingen gebruiken gebruiksvriendelijke URL's in plaats van willekeurige tokens, en elke overdracht kan worden beveiligd met een wachtwoord, beperkt tot een downloadlimiet, of automatisch verlopen na een bepaalde datum of tijdslimiet.
In tegenstelling tot abonnementsgebaseerde clouddiensten, slaat Erugo alle bestanden op je eigen VPS op zonder opslaglimieten die door een prijscategorie worden opgelegd. Een 'reverse share'-functie laat gasten bestanden rechtstreeks naar je server uploaden via een eenmalige uitnodigingslink, en aanpasbare branding zorgt ervoor dat de interface past bij je organisatie of persoonlijke domein.
Key features van Erugo
Gebruikersvriendelijke deellinks
Gedeelde links gebruiken leesbare, memorabele URL's in plaats van willekeurige tokens, waardoor links gemakkelijker mondeling of schriftelijk te communiceren zijn.
Wachtwoord- en vervalbeheer
Beveilig elke share met een wachtwoord, stel een maximaal aantal downloads in, of plan automatische vervaldatum zodat bestanden niet voor onbepaalde tijd toegankelijk blijven.
Gedeelde uploads terugdraaien
Genereer een uitnodigingslink voor alleen uploaden, zodat gasten bestanden rechtstreeks naar uw server kunnen uploaden zonder account of toegang tot het adminpaneel.
E-mailmeldingen
Ontvang meldingen wanneer een share wordt gedownload of wanneer een gast een omgekeerde share-upload voltooit, zonder handmatige controle nodig te hebben.
Aangepaste huisstijl en thema's
Pas logo's, achtergronden en kleurthema's aan, zodat de interface voor het delen van bestanden overeenkomt met uw organisatie of persoonlijke merk.
Waarom zou je Erugo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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