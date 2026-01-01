Installeer PairDrop met één klik installatie.
Browsergebaseerd AirDrop-alternatief voor directe peer-to-peer bestandsoverdracht tussen alle apparaten in uw netwerk, geen app-installatie vereist.
Kies een VPS-abonnement voor PairDrop
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PairDrop kunt bouwen
PairDrop is een modern, webgebaseerd platform voor het delen van bestanden dat AirDrop-achtige overdrachten naar elk apparaat en besturingssysteem brengt. Met behulp van WebRTC-technologie reizen bestanden rechtstreeks van afzender naar ontvanger zonder de server aan te raken — de VPS coördineert alleen de verbinding. Open de webinterface op elk apparaat, zie wie er nog meer op het netwerk is en verstuur bestanden met één klik. Geen accounts, geen apps, geen groottelimieten.
Door PairDrop zelf te hosten, krijgt uw huis of kantoor een permanente, altijd toegankelijke hub voor het delen van bestanden, beschermd door HTTPS via Traefik. Bestanden gaan nooit via opslag van derden, overdrachten verlopen met volledige lokale netwerksnelheden, en de zelfgehoste aanpak betekent geen kosten per bestand of bandbreedte, ongeacht hoeveel uw team deelt.
Key features van PairDrop
Peer-to-Peer via WebRTC
Bestanden worden direct overgedragen tussen apparaten met volledige netwerksnelheid — de server bemiddelt alleen de verbinding, zodat uw gegevens nooit in tijdelijke opslag terechtkomen.
Geen installatie nodig
Werkt in elke moderne browser op Windows, macOS, Linux, iOS en Android — gebruikers bezoeken gewoon de URL en beginnen direct met delen.
Automatische apparaatdetectie
Apparaten op hetzelfde netwerk verschijnen automatisch in de interface, waardoor het eenvoudig is om een ontvanger te selecteren zonder adressen of koppelingscodes in te voeren.
Geen bestandslimieten
PairDrop legt geen beperkingen op aan bestandsgrootte of type filters, zodat je alles kunt delen, van kleine tekstfragmenten tot grote videobestanden, zonder omwegen.
QR-code koppelen
Scan een QR-code om mobiele apparaten direct te verbinden, waardoor het niet meer nodig is om netwerkadressen in te typen bij het delen tussen telefoons en computers.
Waarom zou je PairDrop op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.