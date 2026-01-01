PairDrop is een modern, webgebaseerd platform voor het delen van bestanden dat AirDrop-achtige overdrachten naar elk apparaat en besturingssysteem brengt. Met behulp van WebRTC-technologie reizen bestanden rechtstreeks van afzender naar ontvanger zonder de server aan te raken — de VPS coördineert alleen de verbinding. Open de webinterface op elk apparaat, zie wie er nog meer op het netwerk is en verstuur bestanden met één klik. Geen accounts, geen apps, geen groottelimieten.

Door PairDrop zelf te hosten, krijgt uw huis of kantoor een permanente, altijd toegankelijke hub voor het delen van bestanden, beschermd door HTTPS via Traefik. Bestanden gaan nooit via opslag van derden, overdrachten verlopen met volledige lokale netwerksnelheden, en de zelfgehoste aanpak betekent geen kosten per bestand of bandbreedte, ongeacht hoeveel uw team deelt.