FUXA is een open-source SCADA/HMI/dashboardplatform dat volledig voor het web is gebouwd. De drag-and-drop-editor draait in de browser, zodat ingenieurs fabriekssimulaties, dashboards en operatorschermen kunnen ontwerpen zonder bedrijfseigen tools te installeren — en dezelfde schermen worden weergegeven op elk apparaat met een browser.

Door FUXA zelf te hosten op je eigen VPS blijven taggegevens, projectbestanden en apparaatreferenties binnen de infrastructuur die jij beheert. Dit is belangrijk voor OT-omgevingen waar cloud-gehoste SCADA zelden een optie is. De Node.js runtime wordt geleverd met native drivers voor Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT en Ethernet/IP, zodat het kan communiceren met bestaande PLC's en veldapparaten zonder extra gateways.