Installeer FUXA met één-klik installatie.
Open-source webgebaseerde SCADA/HMI-software voor het ontwerpen van real-time procesvisualisaties en het verbinden met industriële apparaten.
Kies een VPS-abonnement voor FUXA
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FUXA kunt bouwen
FUXA is een open-source SCADA/HMI/dashboardplatform dat volledig voor het web is gebouwd. De drag-and-drop-editor draait in de browser, zodat ingenieurs fabriekssimulaties, dashboards en operatorschermen kunnen ontwerpen zonder bedrijfseigen tools te installeren — en dezelfde schermen worden weergegeven op elk apparaat met een browser.
Door FUXA zelf te hosten op je eigen VPS blijven taggegevens, projectbestanden en apparaatreferenties binnen de infrastructuur die jij beheert. Dit is belangrijk voor OT-omgevingen waar cloud-gehoste SCADA zelden een optie is. De Node.js runtime wordt geleverd met native drivers voor Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT en Ethernet/IP, zodat het kan communiceren met bestaande PLC's en veldapparaten zonder extra gateways.
Key features van FUXA
Webgebaseerde editor
Ontwerp SCADA-schermen, dashboards en alarmen direct in de browser met een drag-and-drop-editor — geen Windows-specifieke engineeringtools vereist.
Industriële protocollen
Native drivers voor Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT en Ethernet/IP verbinden FUXA direct met PLC's en veldapparaten.
Realtime tags
Koppel elementen op het scherm aan live apparaattags en zie waarden in realtime bijwerken, met ingebouwde ondersteuning voor historische gegevens voor trends en rapporten.
Alarmen en gebeurtenissen
Configureer alarmen op basis van drempelwaarden met bevestigingsworkflows en leg een gebeurtenisgeschiedenis vast voor audits en analyse na incidenten.
Op SVG gebaseerde afbeeldingen
Schaalbare vectorafbeeldingen houden nabootsingen scherp op elke schermgrootte, van operator-HMI's tot grote overzichts-dashboards op de wand van de controlekamer.
Scriptbare logica
Voeg aangepaste JavaScript-logica toe om berekeningen, transformaties en voorwaardelijk gedrag af te handelen zonder de applicatie opnieuw op te bouwen.
Waarom zou je FUXA op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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