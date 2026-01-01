Implementeer Dialoqbase met één-klik installatie.
Zelf-gehoste chatbotbouwer met een privé kennisbank en plugbare taal- en embeddingmodelproviders.
Kies een VPS-abonnement voor Dialoqbase
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dialoqbase kunt bouwen
Dialoqbase is een open-source platform voor het bouwen van aangepaste chatbots die gebaseerd zijn op uw eigen kennisbank. Documenten, websites, PDF's, GitHub-repositories, audio- en videotranscripties kunnen worden opgenomen en geïndexeerd met PostgreSQL met pgvector, en vervolgens worden opgevraagd via elk ondersteund taalmodel — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, of een zelf-gehoste lokale AI-instantie. Het wisselen van providers vereist geen herindexering van uw bronnen.
Het zelf hosten van Dialoqbase op uw eigen VPS houdt bedrijfseigen documenten, gespreksgeschiedenis en API-sleutels van providers onder uw controle, zonder kosten per bericht of lock-in van SaaS van derden. Ingebouwde kanaalintegraties stellen u in staat om dezelfde bot te publiceren naar Telegram, Discord, WhatsApp, of een inbedbare webwidget.
Key features van Dialoqbase
Privé kennisbank
Importeer PDF's, websites, sitemaps, Word-documenten, GitHub-repositories, platte tekst en audio- of videotranscripties om elke bot te baseren op uw eigen gegevens.
Multi-provider LLM's
Wissel tussen OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama en Lokale AI zonder uw bronnen opnieuw te indexeren of prompts te herschrijven.
Postgres vectorzoekfunctie
Vector-embeddings leven in PostgreSQL met pgvector, dus één database voorziet metadata, gespreksgeschiedenis en gelijkeniszoekopdrachten van stroom.
Kanaalintegraties
Publiceer dezelfde bot naar Telegram, Discord, WhatsApp, of een insluitbare webwidget vanuit één configuratie.
Insluitbare webwidget
Plaats een korte scripttag op elke site om uw bot als een zwevende chatwidget te laten fungeren zonder front-endcode te schrijven.
REST API-toegang
Een REST API stelt u in staat om gesprekken te starten, opnieuw te trainen op nieuwe bronnen, en antwoorden te integreren in aangepaste applicaties en automatiseringen.
Waarom zou je Dialoqbase op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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