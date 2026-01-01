Dialoqbase is een open-source platform voor het bouwen van aangepaste chatbots die gebaseerd zijn op uw eigen kennisbank. Documenten, websites, PDF's, GitHub-repositories, audio- en videotranscripties kunnen worden opgenomen en geïndexeerd met PostgreSQL met pgvector, en vervolgens worden opgevraagd via elk ondersteund taalmodel — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, of een zelf-gehoste lokale AI-instantie. Het wisselen van providers vereist geen herindexering van uw bronnen.

Het zelf hosten van Dialoqbase op uw eigen VPS houdt bedrijfseigen documenten, gespreksgeschiedenis en API-sleutels van providers onder uw controle, zonder kosten per bericht of lock-in van SaaS van derden. Ingebouwde kanaalintegraties stellen u in staat om dezelfde bot te publiceren naar Telegram, Discord, WhatsApp, of een inbedbare webwidget.