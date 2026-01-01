Installeer Overleaf met één klik installatie.
Open-source samenwerkende LaTeX-editor voor wetenschappelijk schrijven, onderzoeksartikelen en technische documenten.
Kies een VPS-abonnement voor Overleaf
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Overleaf kunt bouwen
Overleaf is een browsergebaseerde collaboratieve LaTeX-editor die wereldwijd wordt gebruikt door miljoenen onderzoekers, academici en ingenieurs. Het vervangt lokale LaTeX-installaties door een cloudgebaseerde omgeving waar teams in realtime documenten kunnen schrijven, compileren en beoordelen — met volledige LaTeX-ondersteuning inclusief aangepaste pakketten, BibTeX en kruisverwijzingen.
Door Overleaf zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gevoelige onderzoeken, bedrijfseigen manuscripten en institutionele documenten volledig onder uw controle. U krijgt dezelfde realtime samenwerking en uitgebreide LaTeX-compilatiepipeline als de cloudservice, zonder dat gegevens uw infrastructuur verlaten of dat er SaaS-abonnementen per gebruiker nodig zijn.
Key features van Overleaf
Realtime samenwerking
Meerdere auteurs bewerken tegelijkertijd hetzelfde LaTeX-document, waarbij wijzigingen direct verschijnen voor alle medewerkers.
Volledige LaTeX-compilatie
Compileert documenten met pdfLaTeX, XeLaTeX en LuaLaTeX, inclusief ondersteuning voor aangepaste pakketten, BibTeX- en Biber-bibliografieën.
Versiegeschiedenis
Elke opgeslagen versie van een document wordt bewaard, zodat u wijzigingen kunt vergelijken en elke vorige staat van uw project kunt herstellen.
Uitgebreide sjablonenbibliotheek
Start nieuwe documenten vanuit een ingebouwde bibliotheek met academische, tijdschrift-, scriptie- en presentatiesjablonen zonder handmatige installatie.
Wijzigingen bijhouden
Beoordeel en accepteer of weiger individuele bewerkingen van medewerkers, passend bij de beoordelingsworkflows die worden gebruikt in academische publicaties.
Git-integratie
Projecten pushen en pullen vanuit Git-repositories, waardoor lokale bewerkingsworkflows mogelijk worden naast de browsergebaseerde editor.
Waarom zou je Overleaf op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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