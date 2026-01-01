Overleaf is een browsergebaseerde collaboratieve LaTeX-editor die wereldwijd wordt gebruikt door miljoenen onderzoekers, academici en ingenieurs. Het vervangt lokale LaTeX-installaties door een cloudgebaseerde omgeving waar teams in realtime documenten kunnen schrijven, compileren en beoordelen — met volledige LaTeX-ondersteuning inclusief aangepaste pakketten, BibTeX en kruisverwijzingen.

Door Overleaf zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gevoelige onderzoeken, bedrijfseigen manuscripten en institutionele documenten volledig onder uw controle. U krijgt dezelfde realtime samenwerking en uitgebreide LaTeX-compilatiepipeline als de cloudservice, zonder dat gegevens uw infrastructuur verlaten of dat er SaaS-abonnementen per gebruiker nodig zijn.