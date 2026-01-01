Fleet is een open-source platform voor apparaatbeheer, gebouwd op osquery, dat beveiligings- en IT-teams real-time SQL-achtige toegang geeft tot elk geregistreerd eindpunt. In tegenstelling tot traditionele MDM- of agentgebaseerde tools kan Fleet direct vanuit een webdashboard of API vragen beantwoorden over de apparaatstatus â€” geÃ¯nstalleerde software, actieve processen, open netwerkverbindingen, ingelogde gebruikers â€” in plaats van te wachten op geplande verzamelvensters.

Door Fleet zelf te hosten op uw eigen VPS blijft alle eindpunttelemetrie op infrastructuur die u beheert, zonder kosten per apparaat en zonder gegevens die naar externe SaaS worden verzonden. EÃ©n enkele Fleet-instantie kan honderden tot duizenden apparaten beheren op macOS, Windows, Linux en ChromeOS vanuit Ã©Ã©n uniforme interface.