Implementeer Fleet met Ã©Ã©n-klik installatie.
Open-source platform voor apparaatbeheer voor het opvragen, bewaken en beveiligen van eindpunten op macOS, Windows, Linux en ChromeOS.
Kies een VPS-abonnement voor Fleet
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Fleet kunt bouwen
Fleet is een open-source platform voor apparaatbeheer, gebouwd op osquery, dat beveiligings- en IT-teams real-time SQL-achtige toegang geeft tot elk geregistreerd eindpunt. In tegenstelling tot traditionele MDM- of agentgebaseerde tools kan Fleet direct vanuit een webdashboard of API vragen beantwoorden over de apparaatstatus â€” geÃ¯nstalleerde software, actieve processen, open netwerkverbindingen, ingelogde gebruikers â€” in plaats van te wachten op geplande verzamelvensters.
Door Fleet zelf te hosten op uw eigen VPS blijft alle eindpunttelemetrie op infrastructuur die u beheert, zonder kosten per apparaat en zonder gegevens die naar externe SaaS worden verzonden. EÃ©n enkele Fleet-instantie kan honderden tot duizenden apparaten beheren op macOS, Windows, Linux en ChromeOS vanuit Ã©Ã©n uniforme interface.
Key features van Fleet
Live Eindpunt Query's
Voer SQL-query's uit op elk geregistreerd apparaat in realtime om beveiligings- en IT-vragen te beantwoorden zonder te wachten op geplande scans.
Kwetsbaarheidsbeheer
Fleet vergelijkt voortdurend geÃ¯nstalleerde softwareversies met CVE-databases en brengt kwetsbare pakketten in kaart op elk geregistreerd apparaat.
Cross-platform MDM
Registreer en beheer macOS- en Windows-apparaten via native MDM-profielen zonder een aparte MDM-server te implementeren.
Beleidshandhaving
Definieer de verwachte apparaatstatus als beleid en volg welke eindpunten voldoen en welke herstel nodig hebben vanuit een centraal dashboard.
GitOps-configuratie
Beheer query's, beleidsregels en agentconfiguraties als code in Git, zodat wijzigingen versiebeheerd en controleerbaar zijn.
REST API en CLI
Automatiseer inschrijving, queryplanning en rapportage via een volledige REST API of de fleetctl-opdrachtregeltool.
Waarom zou je Fleet op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot Ã©n de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! ðŸš€
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