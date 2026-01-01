Implementeer Perplexica met één-klik installatie.
Privacygerichte AI-zoekmachine die internetkennis combineert met lokale LLM's en geciteerde antwoorden levert zonder uw zoekopdrachten te traceren.
Kies een VPS-abonnement voor Perplexica
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Perplexica kunt bouwen
Perplexica is een open-source AI-aangedreven antwoordengine die volledig op uw eigen hardware draait. Het zoekt op het web en synthetiseert nauwkeurige antwoorden met geciteerde bronnen, en ondersteunt zowel lokale LLM's via Ollama als cloudproviders zoals OpenAI, Claude en Groq — zodat u het model kiest dat past bij uw privacy- en prestatievereisten.
Door Perplexica zelf te hosten, blijft elke zoekopdracht privé op uw server. In tegenstelling tot cloudgebaseerde AI-zoekproducten is er geen gebruiksregistratie, geen logboekregistratie van zoekopdrachten door derden en geen abonnementskosten — alleen snelle, geciteerde antwoorden onder uw volledige controle.
Key features van Perplexica
Geciteerde AI-antwoorden
Elk antwoord bevat bronlinks, zodat u informatie kunt verifiëren en dieper kunt ingaan zonder blindelings te vertrouwen op door AI gegenereerde inhoud.
Lokale LLM Ondersteuning
Verbind Ollama om open-source modellen volledig op uw hardware uit te voeren, zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.
Flexibiliteit voor meerdere providers
Schakel tussen OpenAI, Claude, Groq en andere cloudproviders vanaf één enkele interface om kosten en mogelijkheden in evenwicht te houden.
Volledige Zoekprivacy
Alle zoekopdrachten blijven op uw VPS — er wordt geen zoekgeschiedenis gedeeld met advertentienetwerken of analyseplatforms die uw gedrag volgen.
Waarom zou je Perplexica op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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