Perplexica is een open-source AI-aangedreven antwoordengine die volledig op uw eigen hardware draait. Het zoekt op het web en synthetiseert nauwkeurige antwoorden met geciteerde bronnen, en ondersteunt zowel lokale LLM's via Ollama als cloudproviders zoals OpenAI, Claude en Groq — zodat u het model kiest dat past bij uw privacy- en prestatievereisten.

Door Perplexica zelf te hosten, blijft elke zoekopdracht privé op uw server. In tegenstelling tot cloudgebaseerde AI-zoekproducten is er geen gebruiksregistratie, geen logboekregistratie van zoekopdrachten door derden en geen abonnementskosten — alleen snelle, geciteerde antwoorden onder uw volledige controle.