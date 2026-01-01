Paisa is een zelf-gehoste persoonlijke financiële tracker gebouwd op het dubbel boekhouden model. Het geeft u een nauwkeurig, compleet beeld van uw financiën — activa, passiva, inkomsten, uitgaven en nettowaarde — bijgehouden met behulp van platte-tekst journaalbestanden die u volledig bezit. In tegenstelling tot cloudgebaseerde financiële apps, blijven al uw gegevens op uw eigen server zonder abonnementskosten en zonder dat een derde partij toegang heeft tot uw financiële gegevens.

De webinterface transformeert uw boekhoudjournaal in interactieve dashboards: uitsplitsingen van uitgaven per categorie, grafieken van activaspreiding, projecties van pensioendoelen en het bijhouden van beleggingsrendementen voor beleggingsfondsen en aandelen. Ondersteuning voor meerdere valuta's beheert financiën verspreid over verschillende landen of activaklassen.