Installeer Paisa met één klik installatie.
Open-source persoonlijke financiële tracker met dubbel boekhouden voor volledig inzicht in activa, uitgaven en nettowaarde.
Kies een VPS-abonnement voor Paisa
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Paisa kunt bouwen
Paisa is een zelf-gehoste persoonlijke financiële tracker gebouwd op het dubbel boekhouden model. Het geeft u een nauwkeurig, compleet beeld van uw financiën — activa, passiva, inkomsten, uitgaven en nettowaarde — bijgehouden met behulp van platte-tekst journaalbestanden die u volledig bezit. In tegenstelling tot cloudgebaseerde financiële apps, blijven al uw gegevens op uw eigen server zonder abonnementskosten en zonder dat een derde partij toegang heeft tot uw financiële gegevens.
De webinterface transformeert uw boekhoudjournaal in interactieve dashboards: uitsplitsingen van uitgaven per categorie, grafieken van activaspreiding, projecties van pensioendoelen en het bijhouden van beleggingsrendementen voor beleggingsfondsen en aandelen. Ondersteuning voor meerdere valuta's beheert financiën verspreid over verschillende landen of activaklassen.
Key features van Paisa
Dubbele boekhouding
Elke transactie wordt vastgelegd met overeenkomstige debet- en creditboekingen, wat zorgt voor een wiskundig nauwkeurige tracking die fouten automatisch opspoort.
Vermogensdashboard
Een enkel overzicht aggregeert alle activa en passiva over de tijd, en toont hoe uw algehele financiële positie maand na maand verandert.
Volgen van beleggingsrendement
Volg de prestaties van beleggingsfondsen en aandelen met XIRR-berekeningen, zodat u altijd het werkelijke geannualiseerde rendement op elke belegging weet.
Budget versus werkelijke analyse
Vergelijk geplande uitgaven met werkelijke uitgaven per categorie om te zien waar uw geld daadwerkelijk naartoe gaat, vergeleken met waar u van plan was het uit te geven.
Platte-tekstgegevensbestanden
Alle financiële gegevens worden opgeslagen in menselijk leesbare journaalbestanden die u onafhankelijk van de applicatie kunt bewerken, versiebeheren en back-uppen.
Waarom zou je Paisa op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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