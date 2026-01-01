Implementeer Zen met één-klik installatie.
Minimalistische zelf-gehoste notitie-app met markdown-ondersteuning, BM25 full-text zoekfunctie en offline PWA-toegang.
Kies een VPS-abonnement voor Zen
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Zen kunt bouwen
Zen is een minimalistische, zelf-gehoste notitie-applicatie, gebouwd als één lichtgewicht Go-binary die slechts ongeveer 20MB geheugen gebruikt. Notities worden opgeslagen als markdown in SQLite met BM25 full-text zoekfunctie, tag-gebaseerde organisatie, syntaxiskleuring voor codeblokken en sneltoetsen voor snelle navigatie.
Zen zelf hosten op een VPS houdt alle notities privé op je eigen infrastructuur, zonder cloud-synchronisatiekosten of toegang door derden. De offline PWA-ondersteuning betekent dat notities toegankelijk zijn, zelfs zonder internetverbinding, en de minimale resourcevoetafdruk stelt Zen in staat om comfortabel naast andere diensten te draaien op een kleine VPS.
Key features van Zen
Markdown-notities
Schrijf notities in standaard Markdown met ondersteuning voor codeblokken, opmaaksneltoetsen en een schone voorbeeldmodus.
BM25 volledige tekst zoeken
Vind notities direct met behulp van BM25-gerangschikte full-text zoekopdrachten die de meest relevante resultaten eerst tonen.
Tagorganisatie
Organiseer notities met tags voor flexibele categorisatie zonder rigide maphiërarchieën.
Offline PWA
Installeer Zen als een Progressive Web App voor offline toegang tot je notities zonder internetverbinding.
Minimaal resourcegebruik
Gebouwd als één enkele Go-binary en gebruikmakend van ~20MB RAM, draait Zen efficiënt, zelfs op de kleinste VPS, naast andere services.
Waarom zou je Zen op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.