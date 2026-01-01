Zen is een minimalistische, zelf-gehoste notitie-applicatie, gebouwd als één lichtgewicht Go-binary die slechts ongeveer 20MB geheugen gebruikt. Notities worden opgeslagen als markdown in SQLite met BM25 full-text zoekfunctie, tag-gebaseerde organisatie, syntaxiskleuring voor codeblokken en sneltoetsen voor snelle navigatie.

Zen zelf hosten op een VPS houdt alle notities privé op je eigen infrastructuur, zonder cloud-synchronisatiekosten of toegang door derden. De offline PWA-ondersteuning betekent dat notities toegankelijk zijn, zelfs zonder internetverbinding, en de minimale resourcevoetafdruk stelt Zen in staat om comfortabel naast andere diensten te draaien op een kleine VPS.