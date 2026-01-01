LazyLibrarian is de boeken-tegenhanger van Sonarr en Radarr — een zelfgehoste automatiseringsserver die je favoriete auteurs volgt, individuele boekreleases bijhoudt, Usenet- en torrent-indexeerders doorzoekt naar overeenkomende bestanden, en gekozen releases doorstuurt naar NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, of elke andere downloader die je al gebruikt.

LazyLibrarian zelf hosten op een VPS geeft je een 24/7 bibliothecaris die nieuwe releases oppikt zodra ze verschijnen, vergelijkt met je bestaande Calibre-bibliotheek en duplicaten verwijdert, en alles automatisch hernoemt en tagt, zodat je e-boek- en audioboekcollectie georganiseerd blijft zonder handmatig werk.