Installeer LazyLibrarian met één-klik installatie.
Automatiseringstool die auteurs volgt, e-boeken en audioboeken vindt, en deze overdraagt aan je downloaders.
Kies een VPS-abonnement voor LazyLibrarian
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LazyLibrarian kunt bouwen
LazyLibrarian is de boeken-tegenhanger van Sonarr en Radarr — een zelfgehoste automatiseringsserver die je favoriete auteurs volgt, individuele boekreleases bijhoudt, Usenet- en torrent-indexeerders doorzoekt naar overeenkomende bestanden, en gekozen releases doorstuurt naar NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, of elke andere downloader die je al gebruikt.
LazyLibrarian zelf hosten op een VPS geeft je een 24/7 bibliothecaris die nieuwe releases oppikt zodra ze verschijnen, vergelijkt met je bestaande Calibre-bibliotheek en duplicaten verwijdert, en alles automatisch hernoemt en tagt, zodat je e-boek- en audioboekcollectie georganiseerd blijft zonder handmatig werk.
Key features van LazyLibrarian
Auteurstracking en -ontdekking
Voeg auteurs toe op naam en LazyLibrarian bouwt hun volledige bibliografie op uit Goodreads, Google Books, OpenLibrary en andere bronnen.
Ondersteuning voor audioboeken en e-boeken
Verwerkt zowel audioboek- als e-boekformaten met afzonderlijke kwaliteits- en bronregels voor elk, zodat één enkele instantie twee bibliotheken beheert.
Calibre en Goodreads integratie
Importeert uw bestaande Calibre-bibliotheek om duplicaten te voorkomen, synchroniseert gelezen/nog-te-lezen lijsten van Goodreads en werkt metadata automatisch bij.
Native indexer ondersteuning
Ingebouwde plugins voor NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, en tientallen Usenet- en torrent-indexers via Newznab en Torznab.
Tijdschrift en series volgen
Volgt thematische tijdschriften en meerdelige boekenseries, en plaatst nieuwe releases in de wachtrij zodra ze door indexeerders worden gevonden, zonder handmatig zoeken.
Waarom zou je LazyLibrarian op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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