NocoBase is een open-source no-code/low-code platform dat primair gericht is op schaalbaarheid en een visuele interface combineert met een op plugins gebaseerde architectuur, zodat zowel citizen developers als engineers effectief kunnen samenwerken. De datamodellering-engine, drag-and-drop UI-bouwer en workflowautomatiseringstools bestrijken alles van eenvoudige CRUD-apps tot complexe multi-tenant bedrijfsapplicaties.

NocoBase zelf hosten op je VPS neemt de kosten per gebruiker weg, houdt gevoelige bedrijfsgegevens op je eigen infrastructuur en geeft ontwikkelingsteams de vrijheid om aangepaste plugins te installeren en te integreren met interne systemen zonder enige leveranciersbeperkingen.