NocoBase implementeren in Ã©Ã©n klik.
Uitbreidbaar open-source no-code platform voor het bouwen van interne tools en zakelijke applicaties met een plug-in-gebaseerde architectuur.
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Wat je met NocoBase kunt bouwen
NocoBase is een open-source no-code/low-code platform dat primair gericht is op schaalbaarheid en een visuele interface combineert met een op plugins gebaseerde architectuur, zodat zowel citizen developers als engineers effectief kunnen samenwerken. De datamodellering-engine, drag-and-drop UI-bouwer en workflowautomatiseringstools bestrijken alles van eenvoudige CRUD-apps tot complexe multi-tenant bedrijfsapplicaties.
NocoBase zelf hosten op je VPS neemt de kosten per gebruiker weg, houdt gevoelige bedrijfsgegevens op je eigen infrastructuur en geeft ontwikkelingsteams de vrijheid om aangepaste plugins te installeren en te integreren met interne systemen zonder enige leveranciersbeperkingen.
Key features van NocoBase
Visuele Gegevensmodellering
Definieer tabellen, velden en complexe relaties via een visuele interface, met ondersteuning voor alle gangbare veldtypen, inclusief bijlagen, formules en opzoekwaarden.
Drag-and-Drop UI Builder
Ontwerp responsieve applicatie-interfaces door blokken en componenten op een canvas te rangschikken, zonder dat er front-end code nodig is voor standaard lay-outs.
Plugin-gebaseerde Architectuur
Breid het platform uit met community- of aangepaste plug-ins voor nieuwe veldtypen, acties en integraties zonder de kernapplicatie aan te passen.
Workflowautomatisering
Bouw visueel voorwaardelijke bedrijfsprocessen en goedkeuringsstromen, en activeer acties bij gegevenswijzigingen zonder backend-logica vanaf nul te schrijven.
Rolgebaseerde machtigingen
Beheer de toegang tot gegevens en UI-elementen op rolniveau, terwijl multi-tenancy en isolatie op afdelingsniveau binnen Ã©Ã©n installatie worden ondersteund.
Automatisch gegenereerde API's
Elk datamodel stelt automatisch REST API-eindpunten beschikbaar, waardoor integratie met externe systemen en aangepaste front-ends mogelijk is zonder extra ontwikkeling.
Waarom zou je NocoBase op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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