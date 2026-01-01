Implementeer Dashy met één klik.
Zeer aanpasbaar zelfgehost dashboard dat al je diensten, bladwijzers en widgets op één plek samenbrengt.
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Wat je met Dashy kunt bouwen
Dashy is een zelfgehost persoonlijk dashboard dat je een mooie, aanpasbare startpagina biedt voor al je services, applicaties en bladwijzers. Met honderden ingebouwde pictogrammen, een uitgebreid widget-ecosysteem en een visuele configuratie-editor kun je een op maat gemaakte interface bouwen zonder YAML-bestanden te bewerken. Realtime statuscontroles monitoren je services continu, zodat je altijd weet wat er werkt en draait.
Dashy zelf hosten op je VPS betekent dat je dashboard 24/7 beschikbaar is vanaf elk apparaat, met alle configuratiegegevens onder jouw controle. Er zijn geen abonnementskosten, geen gebruiksbeperkingen en geen toegang van derden tot je infrastructuurtopologie — gewoon een snel, privé toegangspunt tot alles wat je beheert.
Key features van Dashy
Dienststatusmonitoring
Controleert continu of uw services online zijn en toont live statusindicatoren, zodat u storingen in één oogopslag kunt zien.
Visuele Configuratie-editor
Bewerk de lay-out, secties en items van uw dashboard via een point-and-click-interface zonder YAML-configuratiebestanden aan te raken.
Rijk Widget Ecosysteem
Voeg weersvoorspellingen, RSS-feeds, systeemstatistieken, klokken en tientallen andere widgets toe om het dashboard te transformeren in een informatiecentrum.
Uitgebreide pictogrambibliotheek
Bevat meer dan 400 vooraf geconfigureerde servicepictogrammen en ondersteunt aangepaste pictogrammen, waardoor uw dashboard visueel consistent en gemakkelijk te navigeren blijft.
Meerpagina-ondersteuning
Organiseer services over meerdere pagina's en secties, waardoor het praktisch is om grote aantallen applicaties zonder rommel te beheren.
Waarom zou je Dashy op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.