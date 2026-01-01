Odysseus is een open-source AI-werkruimte die de chat-, agent-, onderzoeks- en schrijftools die je van ChatGPT of Claude zou verwachten op je eigen server plaatst. Het bundelt persistente chat met elk lokaal of API-model, een agent-runtime gebouwd op opencode, diepgaand meerstaps onderzoek, een model Cookbook met hardware-bewuste aanbevelingen, plus een Documenten-editor, Notities, Taken, CalDAV-kalender en een IMAP/SMTP-inbox met AI-triage.

Door Odysseus zelf te hosten op je VPS blijven elke conversatie, document, embedding en e-mail volledig op je eigen infrastructuur. Je gebruikt je eigen API-sleutels voor OpenAI, OpenRouter of elk compatibel eindpunt, terwijl persistent geheugen en vaardigheden in de loop van de tijd evolueren zonder kosten per gebruiker of vendor lock-in.