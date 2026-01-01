Installeer Odysseus met één-klik installatie.
Zelf-gehoste AI-werkruimte voor chat, agents, diepgaand onderzoek, geheugen, documenten en e-mail — allemaal draaiend op je eigen VPS.
Kies een VPS-abonnement voor Odysseus
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Odysseus kunt bouwen
Odysseus is een open-source AI-werkruimte die de chat-, agent-, onderzoeks- en schrijftools die je van ChatGPT of Claude zou verwachten op je eigen server plaatst. Het bundelt persistente chat met elk lokaal of API-model, een agent-runtime gebouwd op opencode, diepgaand meerstaps onderzoek, een model Cookbook met hardware-bewuste aanbevelingen, plus een Documenten-editor, Notities, Taken, CalDAV-kalender en een IMAP/SMTP-inbox met AI-triage.
Door Odysseus zelf te hosten op je VPS blijven elke conversatie, document, embedding en e-mail volledig op je eigen infrastructuur. Je gebruikt je eigen API-sleutels voor OpenAI, OpenRouter of elk compatibel eindpunt, terwijl persistent geheugen en vaardigheden in de loop van de tijd evolueren zonder kosten per gebruiker of vendor lock-in.
Key features van Odysseus
Chat met elk model
Verbind vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, of elk OpenAI-compatibel eindpunt vanaf één uniform chatplatform.
Agent Runtime
Een opencode-gebaseerde agent wordt geleverd met tools zoals MCP, web, bestand, shell, vaardigheden en geheugen, zodat deze complete taken van begin tot eind kan uitvoeren.
Diepgaand onderzoek
Meerstaps onderzoeksuitvoeringen verzamelen, lezen en synthetiseren bronnen tot een visueel rapport dat u kunt bekijken en exporteren.
Model Kookboek
Scant beschikbare hardware, beveelt GGUF-, FP8- en AWQ-modellen aan die daadwerkelijk passen, en downloadt en serveert ze vervolgens met één klik.
Blijvend geheugen & Vaardigheden
Het door ChromaDB ondersteunde ophalen van vectoren en trefwoorden geeft de agent langetermijngeheugen en herbruikbare vaardigheden die herstarts overleven.
Documenten, Notities & Mail
Markdown-editor met meerdere tabbladen, notities, taken, CalDAV-agenda en IMAP/SMTP-inbox met AI-triage in één werkruimte.
Waarom zou je Odysseus op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.