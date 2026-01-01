Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
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Wat je met Apache SkyWalking kunt bouwen
Apache SkyWalking is een CNCF-lidproject dat end-to-end observeerbaarheid levert voor cloud-native en gedistribueerde systemen. Het verzamelt gedistribueerde traces, servicestatistieken, logcorrelatie en continue profilering via eBPF — waardoor engineeringteams een uniform overzicht krijgen van hun hele stack zonder afzonderlijke tools aan elkaar te koppelen. De ingebouwde topologiekaarten en waarschuwingen maken het eenvoudig om latentiehotspots, afhankelijkheidsfouten en afwijkingen te identificeren voordat ze escaleren.
Deze implementatie koppelt de SkyWalking OAP-server aan BanyanDB, de native tijdreeksopslagengine van SkyWalking, waardoor de noodzaak voor een externe Elasticsearch of andere database wordt geëlimineerd. Zelf-hosting geeft je volledige controle over je telemetriegegevens — trace-payloads, serviceprestatiestatistieken en profileringsresultaten blijven volledig op je eigen infrastructuur zonder per-span-prijzen.
Key features van Apache SkyWalking
Gedistribueerde Tracering
Legt volledige verzoektraceringen vast over microservices heen met automatische contextpropagatie, waarbij serviceafhankelijkheden en latentie-uitsplitsingen per bewerking worden blootgelegd.
eBPF-profilering
Continue CPU- en geheugenprofilering via eBPF onderzoekt het draaiende proces zonder codewijzigingen, waarbij hotspots in productie worden opgespoord zonder sampling overhead.
Servicetopologiekaarten
Automatisch gegenereerde realtime topologiediagrammen tonen aanroeprelaties, foutpercentages en doorvoer tussen elke service in jouw architectuur.
Log Correlation
Koppelt logboekvermeldingen aan de traceerspan die ze heeft geproduceerd, zodat je van een mislukt verzoek direct naar de relevante logregels kunt springen zonder handmatig zoeken.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Waarom zou je Apache SkyWalking op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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