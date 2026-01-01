Installeer PgHero met één-klik installatie.
Open-source PostgreSQL prestatiedashboard voor het monitoren van queries, indexen en de databasestatus in realtime.
Kies een VPS-abonnement voor PgHero
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PgHero kunt bouwen
PgHero is een open-source prestatiedashboard dat specifiek is gebouwd voor PostgreSQL. Het toont trage queries, ongebruikte indexen, opgeblazen tabellen, dubbele indexen, ongeldige beperkingen en verbindingsaantallen in een overzichtelijke webinterface — er is geen database-expertise vereist om te lezen wat het toont. Elke meting is PostgreSQL-specifiek, dus het dashboard richt zich direct op de informatie die van belang is voor afstemming en probleemoplossing.
Zelf-hosten van PgHero betekent dat uw databasegegevens en querypatronen uw infrastructuur nooit verlaten. Verbind het met elke PostgreSQL-instantie — een container op dezelfde VPS, een externe beheerde database, of meerdere databases tegelijk — en krijg een persistent monitoringdashboard dat toegankelijk is via uw browser.
Key features van PgHero
Detectie van trage query's
PgHero rangschikt queries op totale en gemiddelde uitvoeringstijd, zodat u onmiddellijk kunt identificeren welke queries de applicatieprestaties verslechteren.
Indexanalyse
Onthult ongebruikte, dubbele en ontbrekende indexen, zodat u indexbloat kunt opruimen en de indexen kunt toevoegen die uw workload daadwerkelijk zullen versnellen.
Ruimte- en 'bloat'-tracking
Toont tabel- en indexgroottes met het aantal 'dead tuples', zodat u weet wanneer een VACUUM of REINDEX nodig is voordat ruimte een probleem wordt.
Verbindingsbewaking
Volgt actieve verbindingen per gebruiker, database en status, zodat u verbindingslekken en uitputting van de pool kunt opsporen voordat deze storingen veroorzaken.
Historische zoekstatistieken
Verzamelt querystatistieken over een bepaalde periode en geeft deze weer met een tijdsbereikschuifregelaar, waardoor het eenvoudig wordt om prestatieverminderingen te correleren met implementaties of wijzigingen in de belasting.
Waarom zou je PgHero op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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