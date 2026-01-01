Installeer Big-AGI met één-klik installatie.
Professionele multi-model AI-werkruimte die 500+ modellen ondersteunt van meer dan 20 providers met ingebouwde parallelle modelvergelijking.
Kies een VPS-abonnement voor Big-AGI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Big-AGI kunt bouwen
Big-AGI is een open-source AI-werkruimte gebouwd voor professionals die serieuze controle nodig hebben over hun AI-interacties. Verbind uw eigen API-sleutels voor OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral en 15+ andere providers om toegang te krijgen tot meer dan 500 modellen vanuit één enkele interface — zonder tussenpersoon-opslag en zonder platformabonnementskosten bovenop wat u rechtstreeks aan uw providers betaalt.
De kenmerkende Beam-functie voert dezelfde prompt gelijktijdig uit over meerdere modellen en voegt intelligent de beste antwoorden samen, waardoor hallucinaties bij taken met hoge inzet aanzienlijk worden verminderd. Zelf-hosting op uw eigen VPS houdt elk gesprek en elke API-sleutel volledig privé, met optionele HTTP Basic Auth om teamtoegang te beveiligen.
Key features van Big-AGI
Beam Multi-model
Voer elke prompt parallel uit over meerdere AI-modellen en voeg de beste antwoorden samen — waardoor hallucinaties worden verminderd bij complexe of risicovolle taken.
500+ Modellen
Verbind OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter en 15+ andere providers via één interface met je eigen API-sleutels.
Lokaal-eerst privacy
Gesprekken en instellingen worden opgeslagen in de browser, niet op de server — uw gegevens verlaten nooit uw eigen infrastructuur.
Web zoeken & Citaten
Zoek op het web binnen elke chat en ontvang antwoorden met bronvermeldingen, mogelijk gemaakt door Google Custom Search of andere geconfigureerde providers.
Toegangsbeheer
Bescherm uw zelf-gehoste instantie met HTTP Basic Auth, zodat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot uw API-sleutels en gespreksgeschiedenis.
Waarom zou je Big-AGI op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.