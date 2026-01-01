InsForge is een open-source, alles-in-één backendplatform ontworpen voor agentic coding. Het bundelt de bouwstenen die moderne applicaties nodig hebben — authenticatie, een PostgreSQL-database met REST- en realtime API's, S3-compatibele bestandsopslag, een LLM-modelgateway en Deno-gebaseerde edge-functies — achter één enkele admin-gebruikersinterface en MCP-server die AI-codeeragenten programmatisch kunnen aansturen.

Door InsForge zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gebruikersaccounts, applicatiegegevens en geüploade bestanden volledig onder uw controle, zonder projectgebonden prijzen, geen gebruiksbeperkingen en geen vendor lock-in. De meegeleverde MCP-server stelt codeeragenten zoals Claude en Cursor in staat om tabellen te provisioneren, authenticatie te configureren, functies te implementeren en opslag te beheren, rechtstreeks vanuit uw editor.