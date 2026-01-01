Installeer InsForge met één-klik installatie.
Open-source backendplatform voor AI-codeeragenten, met gebundelde authenticatie, Postgres, opslag en edge-functies.
Kies een VPS-abonnement voor InsForge
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met InsForge kunt bouwen
InsForge is een open-source, alles-in-één backendplatform ontworpen voor agentic coding. Het bundelt de bouwstenen die moderne applicaties nodig hebben — authenticatie, een PostgreSQL-database met REST- en realtime API's, S3-compatibele bestandsopslag, een LLM-modelgateway en Deno-gebaseerde edge-functies — achter één enkele admin-gebruikersinterface en MCP-server die AI-codeeragenten programmatisch kunnen aansturen.
Door InsForge zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gebruikersaccounts, applicatiegegevens en geüploade bestanden volledig onder uw controle, zonder projectgebonden prijzen, geen gebruiksbeperkingen en geen vendor lock-in. De meegeleverde MCP-server stelt codeeragenten zoals Claude en Cursor in staat om tabellen te provisioneren, authenticatie te configureren, functies te implementeren en opslag te beheren, rechtstreeks vanuit uw editor.
Key features van InsForge
Ingebouwde AI-agent
Gebundelde MCP-server maakt authenticatie, database, opslag en functies beschikbaar als hulpmiddelen die AI-codeeragenten direct kunnen aanroepen tijdens het bouwen van uw app.
PostgreSQL met automatische API
Ingebouwde PostgREST zet uw schema direct om in een versiebeheerde REST API met beveiliging op rijniveau, zodat u eindpunten levert zonder boilerplate te schrijven.
Authenticatie ingebouwd
E-mail- en wachtwoordauthenticatie plus OAuth-providers (Google, GitHub, Discord en meer) kunnen met één enkele SDK-aanroep in uw client worden geïntegreerd.
Edge-functies op Deno
Schrijf serverloze TypeScript-functies die draaien op een gesandboxte Deno-runtime met directe toegang tot de database en opslaglaag.
S3-compatibele opslag
Bestanden uploaden, aanbieden en van toegangsrechten voorzien via een S3-compatibele opslaglaag die lokaal op schijf werkt of met elke S3-bucket.
Uniforme modelgateway
Een OpenAI-compatibele gateway stelt uw app in staat om meerdere LLM-providers aan te roepen via één API-interface, waarbij gebruiksregistratie en sleutelrotatie centraal worden afgehandeld.
Waarom zou je InsForge op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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