ImmuDB is een open-source, onveranderlijke database geschreven in Go die de volledige geschiedenis van alle gegevenswijzigingen bewaart. Elke schrijfbewerking wordt cryptografisch geverifieerd, waardoor het onmogelijk is om records te wijzigen of te verwijderen zonder detectie — wat u standaard een fraudebestendig auditspoor biedt.

Inzetbaar als een standalone server, ondersteunt ImmuDB key-value, SQL en document datamodellen, en wordt geleverd met een ingebouwde webconsole voor het doorbladeren van gegevens en het beheren van gebruikers. Zelf-hosting geeft u volledige controle over gevoelige auditlogboeken, compliance-records en transactiegeschiedenis op uw eigen infrastructuur zonder externe afhankelijkheden.