Installeer ImmuDB met één-klik installatie.
Onveranderlijke, fraudebestendige database met cryptografische verificatie voor controleerbare gegevensintegriteit.
Kies een VPS-abonnement voor ImmuDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ImmuDB kunt bouwen
ImmuDB is een open-source, onveranderlijke database geschreven in Go die de volledige geschiedenis van alle gegevenswijzigingen bewaart. Elke schrijfbewerking wordt cryptografisch geverifieerd, waardoor het onmogelijk is om records te wijzigen of te verwijderen zonder detectie — wat u standaard een fraudebestendig auditspoor biedt.
Inzetbaar als een standalone server, ondersteunt ImmuDB key-value, SQL en document datamodellen, en wordt geleverd met een ingebouwde webconsole voor het doorbladeren van gegevens en het beheren van gebruikers. Zelf-hosting geeft u volledige controle over gevoelige auditlogboeken, compliance-records en transactiegeschiedenis op uw eigen infrastructuur zonder externe afhankelijkheden.
Key features van ImmuDB
Manipulatiebestendige opslag
Elke record is gekoppeld via cryptografische hashes, zodat elke wijziging of verwijdering onmiddellijk detecteerbaar is door klanten of auditors.
Ondersteuning voor meerdere modellen
Gegevens opvragen met key-value-, SQL- of documentinterfaces — die allemaal dezelfde onveranderlijke opslagengine delen zonder schemamigraties tussen modellen.
Ingebouwde webconsole
Een geïntegreerde web-UI op poort 8080 stelt u in staat om databases te verkennen, SQL-query's uit te voeren en gebruikers te beheren zonder extra tools te installeren.
Cryptografische verificatie
Cliënten kunnen de integriteit van elke waarde die ze lezen onafhankelijk verifiëren met behulp van Merkle tree proofs, waardoor ze de server niet blindelings hoeven te vertrouwen.
Volledige auditgeschiedenis
Alle versies van elke sleutel worden permanent bewaard, waardoor compliance-teams en auditors een complete, verifieerbare bewakingsketen voor elk datapunt krijgen.
Waarom zou je ImmuDB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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