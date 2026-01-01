Installeer Mailpit met één klik.
Lichtgewicht e-mailtesttool die SMTP-berichten vastlegt en deze weergeeft in een browsergebaseerde inbox.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mailpit kunt bouwen
Mailpit is een open-source tool voor het testen en debuggen van e-mail, gebouwd voor ontwikkelaars. Het draait een ingebouwde SMTP-server die alle uitgaande e-mail van uw applicaties onderschept en de vastgelegde berichten weergeeft in een schone, doorzoekbare web-inbox — zonder ooit e-mail naar echte ontvangers te sturen. Dit maakt het veilig om e-mailnotificatiestromen te testen, e-mailsjablonen te herhalen en SMTP-configuraties te verifiëren in ontwikkelings- en staging-omgevingen.
Mailpit is de moderne, actief onderhouden vervanging voor MailHog (dat niet langer wordt onderhouden). Het wordt geleverd als een enkele lichtgewicht binary met een snelle SQLite-ondersteunde berichtenopslag, full-text zoeken, HTML e-mailweergave, een REST API en optionele SMTP- en UI-authenticatie — alles met een verwaarloosbare geheugenvoetafdruk.
Key features van Mailpit
SMTP e-mailvastlegging
Fungeert als een drop-in SMTP-server die uitgaande e-mail van elke applicatie onderschept, waardoor onbedoelde levering aan echte e-mailadressen tijdens de ontwikkeling wordt voorkomen.
Browsergebaseerde inbox
Bekijk, zoek en inspecteer alle vastgelegde berichten in een responsieve web-UI met volledige HTML-weergave, bronweergave en mobielvriendelijke lay-out.
REST API toegang
Berichten programmatisch opvragen, verwijderen en beheren via een gedocumenteerde REST API, waardoor integratie met geautomatiseerde testsuites en CI/CD-pijplijnen mogelijk wordt.
Zoeken in volledige tekst
Zoek in onderwerpregels, afzender- en ontvangeradressen en de berichttekst om snel specifieke e-mails te vinden tijdens het testen.
Berichtentagging
Berichten automatisch taggen op type — HTML, bijlagen, inline afbeeldingen — voor snelle visuele filtering over grote hoeveelheden test-e-mails.
Waarom zou je Mailpit op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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