Mailpit is een open-source tool voor het testen en debuggen van e-mail, gebouwd voor ontwikkelaars. Het draait een ingebouwde SMTP-server die alle uitgaande e-mail van uw applicaties onderschept en de vastgelegde berichten weergeeft in een schone, doorzoekbare web-inbox — zonder ooit e-mail naar echte ontvangers te sturen. Dit maakt het veilig om e-mailnotificatiestromen te testen, e-mailsjablonen te herhalen en SMTP-configuraties te verifiëren in ontwikkelings- en staging-omgevingen.

Mailpit is de moderne, actief onderhouden vervanging voor MailHog (dat niet langer wordt onderhouden). Het wordt geleverd als een enkele lichtgewicht binary met een snelle SQLite-ondersteunde berichtenopslag, full-text zoeken, HTML e-mailweergave, een REST API en optionele SMTP- en UI-authenticatie — alles met een verwaarloosbare geheugenvoetafdruk.