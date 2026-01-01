PicoShare is een open-source, minimalistische dienst voor het delen van bestanden, ontworpen om één ding goed te doen: een bestand uploaden en een directe downloadlink delen. In tegenstelling tot volledige cloudopslagplatforms heeft PicoShare geen mappenhiërarchie, geen accounts voor meerdere gebruikers en geen opslagquota – alleen een enkele gedeelde wachtwoordzin die de admin-interface beschermt en een duidelijke openbare URL voor elk bestand dat je deelt. Links kunnen worden ingesteld om te verlopen na een configureerbare periode of een bepaald aantal downloads, en gastuploadlinks laten externe bijdragers bestanden naar je server uploaden zonder account.

PicoShare zelf hosten op je VPS betekent dat gedeelde bestanden worden opgeslagen op je eigen infrastructuur, zonder een platform van derden tussen jou en je ontvangers, en zonder dat bestanden worden geweigerd omdat ze te groot zijn.