Installeer PicoShare met één-klik installatie.
Minimalistische zelf-gehoste bestandsdeling met verlopende links, gastuploads en geen bestandsgroottelimieten.
Kies een VPS-abonnement voor PicoShare
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met PicoShare kunt bouwen
PicoShare is een open-source, minimalistische dienst voor het delen van bestanden, ontworpen om één ding goed te doen: een bestand uploaden en een directe downloadlink delen. In tegenstelling tot volledige cloudopslagplatforms heeft PicoShare geen mappenhiërarchie, geen accounts voor meerdere gebruikers en geen opslagquota – alleen een enkele gedeelde wachtwoordzin die de admin-interface beschermt en een duidelijke openbare URL voor elk bestand dat je deelt. Links kunnen worden ingesteld om te verlopen na een configureerbare periode of een bepaald aantal downloads, en gastuploadlinks laten externe bijdragers bestanden naar je server uploaden zonder account.
PicoShare zelf hosten op je VPS betekent dat gedeelde bestanden worden opgeslagen op je eigen infrastructuur, zonder een platform van derden tussen jou en je ontvangers, en zonder dat bestanden worden geweigerd omdat ze te groot zijn.
Key features van PicoShare
Verlopende deellinks
Stel in dat links verlopen na een specifieke tijdsperiode of een aantal downloads, zodat gedeelde bestanden automatisch worden verwijderd zodra ze hun doel hebben gediend.
Uploadlinks voor gasten
Genereer eenmalige of herbruikbare uploadlinks zodat externe medewerkers bestanden naar uw server kunnen uploaden zonder een account aan te maken of uw andere bestanden te zien.
Geen bestandsgroottelimieten
PicoShare legt geen beperkingen op aan bestandsgrootte of -type, zodat u grote video's, schijfimages of archieven kunt delen die clouddiensten zouden weigeren.
Nul externe afhankelijkheden
SQLite slaat alle metadata lokaal op — geen databaseserver, geen Redis, geen achtergrondwerkers — waardoor de gehele implementatie één enkele container is.
Directe download-URL's
Elk gedeeld bestand krijgt een schone, permanente directe download-URL, zodat ontvangers kunnen downloaden zonder door een webinterface te navigeren of in te loggen.
Waarom zou je PicoShare op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
Controleren...
Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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