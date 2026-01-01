Implementeer ZITADEL met één-klik installatie.
Open-source identiteitsinfrastructuurplatform voor authenticatie, SSO en gebruikersbeheer voor al uw applicaties.
Kies een VPS-abonnement voor ZITADEL
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ZITADEL kunt bouwen
ZITADEL is een cloud-native, open-source identiteits- en toegangsbeheerplatform dat authenticatie, autorisatie en gebruikersbeheer biedt voor moderne applicaties. Het ondersteunt OIDC, OAuth 2.0, SAML en passkeys direct uit de doos — waardoor het een compleet zelf-gehost alternatief is voor Auth0, Keycloak of AWS Cognito.
Zelf ZITADEL hosten op uw eigen VPS geeft u volledige controle over gebruikersgegevens, compliance-vereisten en authenticatiestromen zonder kosten per gebruiker of vendor lock-in. De event-sourced architectuur zorgt voor een compleet, onveranderlijk audit trail van alle identiteitsoperaties.
Key features van ZITADEL
Single Sign-On
Centraliseer authenticatie voor al uw applicaties met OIDC- en SAML-ondersteuning, zodat gebruikers één keer hoeven in te loggen voor alles waartoe ze toegang hebben.
Passkey-authenticatie
Schakel wachtwoordloos inloggen in met WebAuthn-passkeys en hardwarebeveiligingssleutels voor phishingbestendige toegang zonder inloggegevens.
Ingebouwde multi-tenancy
Beheer meerdere organisaties en applicaties vanuit één ZITADEL-instantie met volledige isolatie tussen tenants en branding per organisatie.
Onveranderlijk auditspoor
Event-gestuurde architectuur registreert elke identiteitsoperatie als een onveranderlijke gebeurtenis, en biedt compliance-waardige logs voor SOC 2- en AVG-vereisten.
Identiteitsfederatie
Verbind Google, GitHub, Microsoft en aangepaste OIDC-providers zodat gebruikers kunnen inloggen met hun bestaande accounts voor je hele stack.
Waarom zou je ZITADEL op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.