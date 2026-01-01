ZITADEL is een cloud-native, open-source identiteits- en toegangsbeheerplatform dat authenticatie, autorisatie en gebruikersbeheer biedt voor moderne applicaties. Het ondersteunt OIDC, OAuth 2.0, SAML en passkeys direct uit de doos — waardoor het een compleet zelf-gehost alternatief is voor Auth0, Keycloak of AWS Cognito.

Zelf ZITADEL hosten op uw eigen VPS geeft u volledige controle over gebruikersgegevens, compliance-vereisten en authenticatiestromen zonder kosten per gebruiker of vendor lock-in. De event-sourced architectuur zorgt voor een compleet, onveranderlijk audit trail van alle identiteitsoperaties.