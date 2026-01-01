Jellyfin installeren met één-klik installatie.
Gratis en open-source mediaserver voor het streamen van je persoonlijke film-, tv- en muziekbibliotheek naar elk apparaat.
Kies een VPS-abonnement voor Jellyfin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jellyfin kunt bouwen
Jellyfin is de toonaangevende gratis en open-source mediaserver — een door de community gedreven alternatief voor Plex en Emby zonder betaalde functies, tracking of vendor lock-in. Het streamt je persoonlijke mediacollectie naar telefoons, tablets, computers, smart-tv's en speciale apps op Roku, Android TV, Apple TV en Fire TV met het automatisch ophalen van metadata en hardwarematige transcoding.
Jellyfin zelf hosten op een VPS geeft je 24/7 toegang tot je mediabibliotheek, waar ter wereld je ook bent, met dedicated bandbreedte voor gelijktijdige streams en zonder afhankelijk te zijn van je thuisinternetverbinding. Je media, kijkgeschiedenis en gebruikersvoorkeuren blijven volledig onder jouw controle, zonder abonnementskosten.
Key features van Jellyfin
Hardwaretranscodering
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC en VA-API-versnelling maken vloeiende real-time transcodering mogelijk voor apparaten die het bronformaat niet native kunnen afspelen.
Live tv en DVR
Verbind netwerktuners zoals HDHomeRun of M3U-bronnen om live-uitzendingen te bekijken en op te nemen rechtstreeks via de Jellyfin-interface.
Multiplatform Apps
Native apps voor Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV en Apple TV laten elk huishoudelijk apparaat toegang krijgen tot de mediabibliotheek zonder browser.
Machtigingen voor meerdere gebruikers
Maak aparte accounts aan voor gezinsleden met individuele bibliotheken, ouderlijk toezicht en inhoudsclassificatiefilters per gebruiker.
SyncPlay-sessies
Bekijk dezelfde inhoud tegelijkertijd met vrienden of familie op afstand, met gesynchroniseerde weergave en een gedeelde wachtrij.
Waarom zou je Jellyfin op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.