Jellyfin is de toonaangevende gratis en open-source mediaserver — een door de community gedreven alternatief voor Plex en Emby zonder betaalde functies, tracking of vendor lock-in. Het streamt je persoonlijke mediacollectie naar telefoons, tablets, computers, smart-tv's en speciale apps op Roku, Android TV, Apple TV en Fire TV met het automatisch ophalen van metadata en hardwarematige transcoding.

Jellyfin zelf hosten op een VPS geeft je 24/7 toegang tot je mediabibliotheek, waar ter wereld je ook bent, met dedicated bandbreedte voor gelijktijdige streams en zonder afhankelijk te zijn van je thuisinternetverbinding. Je media, kijkgeschiedenis en gebruikersvoorkeuren blijven volledig onder jouw controle, zonder abonnementskosten.