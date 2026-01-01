Installeer NetBird Client met Ã©Ã©n-klik installatie.
Een op WireGuard gebaseerde mesh VPN-client die uw VPS verbindt met een veilig privÃ©netwerk met zero-trust toegangscontroles.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NetBird Client kunt bouwen
NetBird Client is een moderne VPN-oplossing die WireGuard-gebaseerde overlay-netwerken creÃ«ert tussen apparaten zonder complexe serverconfiguratie. Het legt automatisch peer-to-peer verbindingen tot stand met enterprise-grade functies, waaronder SSO-integratie, multi-factor authenticatie en gedetailleerde toegangsbeleidsregels â€” allemaal beheerd via een centraal controlepaneel zonder een traditionele VPN-hub.
Door de NetBird-client op uw VPS uit te voeren, wordt uw cloudinfrastructuur verbonden met uw privÃ© NetBird-netwerk, waardoor veilige, versleutelde toegang tot services en bronnen in uw hele omgeving mogelijk wordt, terwijl gevoelige workloads volledig buiten het openbare internet en onder uw volledige controle blijven.
Key features van NetBird Client
WireGuard Mesh-netwerken
Brengt automatisch directe peer-to-peer WireGuard-tunnels tot stand tussen apparaten, wat zorgt voor krachtige versleutelde connectiviteit zonder een knelpunt van een centrale VPN-server.
Zero Trust-toegangscontrole
Gedetailleerd netwerkbeleid bepaalt precies welke apparaten en gebruikers welke bronnen kunnen bereiken, waardoor toegang met minimale privileges wordt afgedwongen over uw gehele infrastructuur.
SSO en MFA Integratie
Integreert met populaire identiteitsproviders voor eenmalige aanmelding en meervoudige authenticatie, waardoor bedrijfsbeveiliging naar uw privÃ©netwerk wordt gebracht zonder extra tools.
Automatische NAT Traversal
Ingebouwde hole-punching en relay-terugval zorgen voor betrouwbare connectiviteit, zelfs wanneer apparaten zich achter firewalls of restrictieve NAT bevinden, zonder handmatige poortdoorsturing te vereisen.
Kwantumbestendige encryptie
Optionele Rosenpass-integratie voegt post-kwantum sleuteluitwisseling toe bovenop WireGuard, wat uw versleutelde tunnels toekomstbestendig maakt tegen opkomende bedreigingen.
Waarom zou je NetBird Client op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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