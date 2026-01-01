NetBird Client is een moderne VPN-oplossing die WireGuard-gebaseerde overlay-netwerken creÃ«ert tussen apparaten zonder complexe serverconfiguratie. Het legt automatisch peer-to-peer verbindingen tot stand met enterprise-grade functies, waaronder SSO-integratie, multi-factor authenticatie en gedetailleerde toegangsbeleidsregels â€” allemaal beheerd via een centraal controlepaneel zonder een traditionele VPN-hub.

Door de NetBird-client op uw VPS uit te voeren, wordt uw cloudinfrastructuur verbonden met uw privÃ© NetBird-netwerk, waardoor veilige, versleutelde toegang tot services en bronnen in uw hele omgeving mogelijk wordt, terwijl gevoelige workloads volledig buiten het openbare internet en onder uw volledige controle blijven.