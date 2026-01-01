FileFlows is een intelligent bestandsverwerkingssysteem dat uw mediabibliotheek automatisch beheert en optimaliseert via aanpasbare visuele workflows. Het bewaakt mappen op nieuwe bestanden, past slimme transcoderingregels toe en kan de opslagvereisten met wel 90% verminderen â€” allemaal zonder handmatige tussenkomst. Ondersteuning voor hardwareversnelling voor Intel QuickSync, NVIDIA en AMD houdt de verwerking snel, zelfs bij grote bibliotheken.

Door FileFlows zelf te hosten op uw VPS krijgen uw mediaworkflows 24 uur per dag toegewijde CPU-bronnen, blijft de verwerking van uw bibliotheek volledig privÃ© en vermijdt u de kosten per bestand en bandbreedtelimieten van cloudgebaseerde transcoderingdiensten.