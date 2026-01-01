Implementeer FileFlows met Ã©Ã©n-klik installatie.
Geautomatiseerde mediabestandsverwerker die uw bibliotheek intelligent transcodeert en optimaliseert, waardoor bestandsgroottes tot 90% worden gereduceerd.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FileFlows kunt bouwen
FileFlows is een intelligent bestandsverwerkingssysteem dat uw mediabibliotheek automatisch beheert en optimaliseert via aanpasbare visuele workflows. Het bewaakt mappen op nieuwe bestanden, past slimme transcoderingregels toe en kan de opslagvereisten met wel 90% verminderen â€” allemaal zonder handmatige tussenkomst. Ondersteuning voor hardwareversnelling voor Intel QuickSync, NVIDIA en AMD houdt de verwerking snel, zelfs bij grote bibliotheken.
Door FileFlows zelf te hosten op uw VPS krijgen uw mediaworkflows 24 uur per dag toegewijde CPU-bronnen, blijft de verwerking van uw bibliotheek volledig privÃ© en vermijdt u de kosten per bestand en bandbreedtelimieten van cloudgebaseerde transcoderingdiensten.
Key features van FileFlows
Visuele Stroomontwerper
Bouw aangepaste verwerkingspijplijnen met een drag-and-drop flow-editor â€” geen scripting vereist om complexe workflows met meerdere stappen te creÃ«ren.
Tot 90% Groottevermindering
Slimme transcodering naar H.265/HEVC, AV1 en andere moderne codecs verkleint de bestandsgroottes drastisch, terwijl de visuele kwaliteit behouden blijft.
Hardwareversnelling
Ondersteunt Intel QuickSync, NVIDIA NVENC en AMD-encoders om transcodering van de CPU te ontlasten en bestanden aanzienlijk sneller te verwerken.
Automatische Bestandsbewaking
Bewaakt mappen op nieuwe bestanden en activeert automatisch de verwerking, zodat uw bibliotheek geoptimaliseerd blijft zonder enige handmatige tussenkomst.
Plugin-ecosysteem
Breid FileFlows uit met plugins voor audionormalisatie, ondertitelbeheer, bestandshernoeming en integratie met mediadiensten zoals Plex en Jellyfin.
Waarom zou je FileFlows op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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