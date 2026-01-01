Installeer phpIPAM met één-klik installatie.
Open source IP-adresbeheertool voor het bijhouden en organiseren van IPv4/IPv6-subnets en netwerkbronnen.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met phpIPAM kunt bouwen
phpIPAM is een zelf-gehoste, webgebaseerde IP-adresbeheer (IPAM) applicatie die netwerkbeheerders een gestructureerde manier biedt om IPv4- en IPv6-adresruimte te volgen en te organiseren. In plaats van spreadsheets bij te houden of te vertrouwen op propriëtaire netwerkbeheersoftware, biedt phpIPAM een database-gestuurde interface voor subnetplanning, IP-toewijzingstracking, VLAN-beheer en geautomatiseerde netwerkdetectie.
phpIPAM draaien op uw eigen infrastructuur betekent dat uw IP-adresgegevens — subnets, VLAN-toewijzingen, NAT-mappings en apparaatrecords — op servers blijven die u beheert, zonder cloudafhankelijkheid of licentiekosten. De ingebouwde netwerkscanner pingt hosts volgens een configureerbaar schema om de IP-status actueel te houden, en de REST API stelt u in staat om IP-beheer te integreren in provisioning-pipelines en automatiseringsworkflows.
Key features van phpIPAM
Subnetvisualisatie
Bekijk de IPv4- en IPv6-adresruimte grafisch, met tracking van vrije ruimte en een subnethiërarchie die in één oogopslag wordt weergegeven.
Geautomatiseerde netwerkscanning
Ingebouwde netwerkdetectie pingt hosts volgens een configureerbaar schema en werkt de IP-status automatisch bij zonder handmatige invoer.
VLAN- en VRF-beheer
Volg VLAN's en VRF's naast IP-adressen om een volledig beeld te behouden van uw netwerksegmentatie.
REST API-toegang
Programmatisch IP-beheer via REST API stelt u in staat om phpIPAM te integreren in provisioning-workflows en infrastructuurautomatisering.
PowerDNS integratie
Synchroniseer hostnaam- en IP-records direct met PowerDNS om DNS- en IPAM-gegevens consistent te houden zonder handmatige updates.
Waarom zou je phpIPAM op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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