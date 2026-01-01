phpIPAM is een zelf-gehoste, webgebaseerde IP-adresbeheer (IPAM) applicatie die netwerkbeheerders een gestructureerde manier biedt om IPv4- en IPv6-adresruimte te volgen en te organiseren. In plaats van spreadsheets bij te houden of te vertrouwen op propriëtaire netwerkbeheersoftware, biedt phpIPAM een database-gestuurde interface voor subnetplanning, IP-toewijzingstracking, VLAN-beheer en geautomatiseerde netwerkdetectie.

phpIPAM draaien op uw eigen infrastructuur betekent dat uw IP-adresgegevens — subnets, VLAN-toewijzingen, NAT-mappings en apparaatrecords — op servers blijven die u beheert, zonder cloudafhankelijkheid of licentiekosten. De ingebouwde netwerkscanner pingt hosts volgens een configureerbaar schema om de IP-status actueel te houden, en de REST API stelt u in staat om IP-beheer te integreren in provisioning-pipelines en automatiseringsworkflows.