Annif is een open-source toolkit van de Nationale Bibliotheek van Finland die automatisch onderwerpsaanduidingen toekent aan documenten. Het combineert lexicale, statistische en machine learning backends, waaronder TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE en ensemblemodellen, zodat catalogiseerders de algoritmes kunnen kiezen of combineren die het beste passen bij elke collectie en taal.

Door Annif zelf te hosten op uw eigen VPS blijven trainingscorpora, gecontroleerde vocabulaires en bibliografische metadata volledig onder uw controle in plaats van ze naar een indexeringsdienst van derden te sturen. De container exposeert een REST API en een browsergebaseerde gebruikersinterface voor het testen van projecten, dus het integreren van Annif in bestaande catalogiseringspijplijnen of het bouwen van aangepaste clients vereist alleen HTTP-aanroepen.