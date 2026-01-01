Implementeer Annif met een één-klik installatie.
Meertalige geautomatiseerde onderwerpsontsluitingstoolkit voor bibliotheken, archieven, musea en onderzoeksworkflows.
Kies een VPS-abonnement voor Annif
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Annif kunt bouwen
Annif is een open-source toolkit van de Nationale Bibliotheek van Finland die automatisch onderwerpsaanduidingen toekent aan documenten. Het combineert lexicale, statistische en machine learning backends, waaronder TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE en ensemblemodellen, zodat catalogiseerders de algoritmes kunnen kiezen of combineren die het beste passen bij elke collectie en taal.
Door Annif zelf te hosten op uw eigen VPS blijven trainingscorpora, gecontroleerde vocabulaires en bibliografische metadata volledig onder uw controle in plaats van ze naar een indexeringsdienst van derden te sturen. De container exposeert een REST API en een browsergebaseerde gebruikersinterface voor het testen van projecten, dus het integreren van Annif in bestaande catalogiseringspijplijnen of het bouwen van aangepaste clients vereist alleen HTTP-aanroepen.
Key features van Annif
Meerdere indexeringsbackends
Kies tussen TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE en stwfsapy, of combineer ze tot ensembles afgestemd op elke taal en collectie.
Meertalige ondersteuning
Configureerbare analysers verwerken Fins, Zweeds, Engels, Duits en andere talen via Snowball stemmers, Voikko en spaCy pipelines.
REST API en web UI
Ingebouwde browser-UI stelt u in staat te experimenteren met projecten, terwijl het OpenAPI-gedocumenteerde REST-eindpunt Annif integreert in bestaande catalogiseertools.
Gecontroleerde vocabulaires
Laad SKOS-, TSV- of CSV-woordenlijsten zoals YSO, LCSH of uw eigen thesaurus, zodat suggesties overeenkomen met autoriteitsbestanden.
CLI voor training en evaluatie
Beheer projecten, train modellen en vergelijk precisie en recall met gouden standaard corpora met een scriptbare opdrachtregelinterface.
Waarom zou je Annif op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.