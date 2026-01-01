Implementeer GeoNetwork met één-klik installatie.
Open-source catalogustoepassing voor het beheren van geospatiale metadata, datasets en interactieve kaartservices.
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Wat je met GeoNetwork kunt bouwen
GeoNetwork is een op standaarden gebaseerde, open-source catalogustoepassing gebouwd om ruimtelijk gerefereerde bronnen binnen organisaties te beheren. Ontwikkeld onder de OSGeo-stichting, biedt het metadata-bewerking, gefedereerd zoeken en een ingebouwde kaartviewer die direct werkt met ISO 19115/19139, Dublin Core en OGC API Records.
Zelf-hosten van GeoNetwork behoudt volledige controle over gevoelige geospatiale datasets, harvesting-referenties en toegangsbeleid op uw eigen VPS. Deze sjabloon bundelt PostGIS voor relationele opslag en Elasticsearch voor snel geïndexeerd zoeken, zodat de catalogus direct na het opstarten productieklaar is.
Key features van GeoNetwork
Catalogus met ruimtelijke metadata
Beheer ISO 19115/19139, Dublin Core en INSPIRE-compatibele records met ingebouwde validatie en sjabloonbewerking.
Gefedereerd oogsten
Haal metadata op van CSW, OAI-PMH, WMS, WFS en andere GeoNetwork-nodes volgens een schema om een enkele ontdekkingslaag op te bouwen.
Elasticsearch zoeken
Volledige tekst- en gefacetteerde ruimtelijke zoekopdracht, aangedreven door een gebundelde Elasticsearch-backend voor resultaten binnen een seconde over miljoenen records.
Ingebedde kaartviewer
Bekijk WMS-, WMTS- en WFS-lagen rechtstreeks vanuit een record met behulp van de geïntegreerde OpenLayers-gebaseerde kaartclient.
OGC API Records
Ontsluit catalogusinhoud via CSW 2.0.2 en de moderne OGC API Records-standaard voor downstream geoportaalintegraties.
PostGIS backend
Wordt geleverd met een PostGIS-database, zodat ruimtelijke geometrieën, koppelingen en toegangsregels behouden blijven in een bewezen open-source GIS-engine.
Waarom zou je GeoNetwork op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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