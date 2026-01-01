GeoNetwork is een op standaarden gebaseerde, open-source catalogustoepassing gebouwd om ruimtelijk gerefereerde bronnen binnen organisaties te beheren. Ontwikkeld onder de OSGeo-stichting, biedt het metadata-bewerking, gefedereerd zoeken en een ingebouwde kaartviewer die direct werkt met ISO 19115/19139, Dublin Core en OGC API Records.

Zelf-hosten van GeoNetwork behoudt volledige controle over gevoelige geospatiale datasets, harvesting-referenties en toegangsbeleid op uw eigen VPS. Deze sjabloon bundelt PostGIS voor relationele opslag en Elasticsearch voor snel geïndexeerd zoeken, zodat de catalogus direct na het opstarten productieklaar is.