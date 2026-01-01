Installeer FreeCAD met één-klik installatie.
Gratis parametrische 3D CAD-modelleur, toegankelijk vanuit elke browser via KasmVNC, zonder lokale installatie vereist.
Kies een VPS-abonnement voor FreeCAD
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FreeCAD kunt bouwen
FreeCAD is een gratis en open-source parametrische 3D CAD-modelleur die wereldwijd wordt gebruikt door ingenieurs, productontwerpers en architecten. In tegenstelling tot op mesh gebaseerde tools, werkt FreeCAD met precieze, op beperkingen gebaseerde geometrie, zodat elke dimensie op elk moment kan worden aangepast zonder een model helemaal opnieuw op te bouwen. Deze sjabloon draait FreeCAD in een via de browser toegankelijke desktop via KasmVNC, waardoor elk met internet verbonden apparaat verandert in een capabel CAD-werkstation.
FreeCAD zelf hosten op uw VPS betekent dat uw engineeringomgeving — inclusief aangepaste macro's, onderdelenbibliotheken en projectbestanden — altijd beschikbaar is vanaf elk apparaat zonder software-installaties op meerdere machines te hoeven beheren. Permanente volumestorage houdt al uw werk intact bij containerupdates en herstarts.
Key features van FreeCAD
Browsergebaseerde toegang
Volledige FreeCAD desktop geleverd via KasmVNC, toegankelijk vanuit elke moderne browser zonder lokaal iets te installeren.
Parametrisch modelleren
Constraint-gebaseerde schetser en de Part Design-werkbank laten u op elk moment elke dimensie aanpassen zonder het model opnieuw op te bouwen.
Multi-werkbankomgeving
Speciale werkbanken voor volumemodellering, samenstellingen, technische tekeningen, FEM-analyse en meer in één applicatie.
Ondersteuning voor standaardindelingen
Importeer en exporteer STEP-, IGES-, STL-, DXF- en SVG-bestanden voor compatibiliteit met andere CAD-tools en productie-workflows.
Python-scripting
Automatiseer repetitieve taken, maak aangepaste macro's en bouw nieuwe werkbanken met behulp van de ingebouwde Python-scriptengine.
Waarom zou je FreeCAD op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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