FreeCAD is een gratis en open-source parametrische 3D CAD-modelleur die wereldwijd wordt gebruikt door ingenieurs, productontwerpers en architecten. In tegenstelling tot op mesh gebaseerde tools, werkt FreeCAD met precieze, op beperkingen gebaseerde geometrie, zodat elke dimensie op elk moment kan worden aangepast zonder een model helemaal opnieuw op te bouwen. Deze sjabloon draait FreeCAD in een via de browser toegankelijke desktop via KasmVNC, waardoor elk met internet verbonden apparaat verandert in een capabel CAD-werkstation.

FreeCAD zelf hosten op uw VPS betekent dat uw engineeringomgeving — inclusief aangepaste macro's, onderdelenbibliotheken en projectbestanden — altijd beschikbaar is vanaf elk apparaat zonder software-installaties op meerdere machines te hoeven beheren. Permanente volumestorage houdt al uw werk intact bij containerupdates en herstarts.