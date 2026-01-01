Resilio Sync is een peer-to-peer bestandssynchronisatiedienst gebaseerd op het BitTorrent-protocol, oorspronkelijk uitgebracht als BitTorrent Sync. Het verplaatst bestanden rechtstreeks tussen uw apparaten via een versleuteld P2P-kanaal, zonder iets te uploaden naar een cloudprovider — uw VPS, desktops, laptops en telefoons delen een map door cryptografische deelsleutels uit te wisselen, en houden die map vervolgens gesynchroniseerd wanneer bestanden veranderen.

Het zelf hosten van Resilio Sync op een VPS geeft u een altijd actieve synchronisatiepeer die de canonieke kopie van uw gedeelde mappen bewaart, en inkomende wijzigingen van elk ander apparaat op de share op elk moment van de dag accepteert — zonder de bandbreedtebeperkingen, bestandsgroottebeperkingen of terugkerende kosten van commerciële cloudsynchronisatie.