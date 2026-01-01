Installeer Resilio Sync met één klik.
Peer-to-peer bestandssynchronisatie tussen desktops, servers en mobiele apparaten zonder tussenkomst van een cloud.
Kies een VPS-abonnement voor Resilio Sync
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Resilio Sync kunt bouwen
Resilio Sync is een peer-to-peer bestandssynchronisatiedienst gebaseerd op het BitTorrent-protocol, oorspronkelijk uitgebracht als BitTorrent Sync. Het verplaatst bestanden rechtstreeks tussen uw apparaten via een versleuteld P2P-kanaal, zonder iets te uploaden naar een cloudprovider — uw VPS, desktops, laptops en telefoons delen een map door cryptografische deelsleutels uit te wisselen, en houden die map vervolgens gesynchroniseerd wanneer bestanden veranderen.
Het zelf hosten van Resilio Sync op een VPS geeft u een altijd actieve synchronisatiepeer die de canonieke kopie van uw gedeelde mappen bewaart, en inkomende wijzigingen van elk ander apparaat op de share op elk moment van de dag accepteert — zonder de bandbreedtebeperkingen, bestandsgroottebeperkingen of terugkerende kosten van commerciële cloudsynchronisatie.
Key features van Resilio Sync
Directe peer-to-peer synchronisatie
Versleutelde bestandsoverdracht tussen uw apparaten via een P2P-kanaal — uw gegevens staan nooit op een server van derden.
Geen bestandsgroottelimieten
Synchroniseer willekeurig grote bestanden en mappen zonder commerciële cloudlimieten — alleen uw opslag en bandbreedte zijn van belang.
Selectieve synchronisatie
Kies per map welke apparaten de volledige inhoud ontvangen versus on-demand streaming, zodat telefoons niet hele bibliotheken hoeven te spiegelen.
Sleutels en links delen
Alleen-lezen, lezen-schrijven en deelmodi voor eenmalige links laten je precies bepalen wat elke uitgenodigde peer kan doen met een gedeelde map.
Native apps op verschillende platforms
Eigen clients voor Windows, macOS, Linux, iOS, Android en NAS-systemen betekenen dat elk apparaat native hetzelfde protocol spreekt.
Waarom zou je Resilio Sync op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.