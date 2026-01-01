OpenRemote is een 100% open-source IoT-platform dat u in staat stelt gegevens van elk apparaat te verzamelen, real-world activa te modelleren, gedrag te automatiseren met regels en aangepaste front-ends te leveren — alles vanuit één zelf-gehoste stack. Het ondersteunt protocollen zoals MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus en Zigbee standaard, plus een manager API voor aangepaste integraties.

Door OpenRemote zelf te hosten op uw VPS blijven telemetrie, automatiseringslogica en eindgebruikersgegevens op infrastructuur die u beheert, zonder kosten per apparaat en zonder vendor lock-in. Deze template bundelt de manager, Keycloak identity, PostgreSQL en een HAProxy edge met automatische Let's Encrypt certificaten, zodat de stack klaar is om apparaten te ontvangen via HTTPS en MQTT/TLS zodra deze opstart.