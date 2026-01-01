Implementeer OpenRemote met één-klik installatie.
Open-source IoT-platform voor activabeheer, gebouwautomatisering, energiebewaking en orkestratie van verbonden apparaten.
Kies een VPS-abonnement voor OpenRemote
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenRemote kunt bouwen
OpenRemote is een 100% open-source IoT-platform dat u in staat stelt gegevens van elk apparaat te verzamelen, real-world activa te modelleren, gedrag te automatiseren met regels en aangepaste front-ends te leveren — alles vanuit één zelf-gehoste stack. Het ondersteunt protocollen zoals MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus en Zigbee standaard, plus een manager API voor aangepaste integraties.
Door OpenRemote zelf te hosten op uw VPS blijven telemetrie, automatiseringslogica en eindgebruikersgegevens op infrastructuur die u beheert, zonder kosten per apparaat en zonder vendor lock-in. Deze template bundelt de manager, Keycloak identity, PostgreSQL en een HAProxy edge met automatische Let's Encrypt certificaten, zodat de stack klaar is om apparaten te ontvangen via HTTPS en MQTT/TLS zodra deze opstart.
Key features van OpenRemote
Multi-protocolagenten
Verbind apparaten via MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee en meer zonder protocolcode te schrijven voor elke integratie.
Activum- en attribuutmodel
Modelleer zaken uit de echte wereld — gebouwen, voertuigen, energiemeters — als getypeerde activa met attributen, metadata en historische gegevenspunten.
Als-dan en stroomregels
Automatiseer gedrag met behulp van een visuele 'wanneer-dan'-editor, stroomgebaseerde regels, of JavaScript en Groovy voor geavanceerde scenario's.
Multi-tenant domeinen
Isoleer klanten of sites in afzonderlijke Keycloak-ondersteunde realms met gebruikers, activa en dashboards per realm.
Inzichten-dashboards
Bouw aangepaste dashboards over live en historische attribuutgegevens zonder te exporteren naar een afzonderlijke analysetool.
MQTT- en HTTP-API's
Stel een ingebouwde MQTT-broker beschikbaar op poort 8883 en REST- en WebSocket-API's, zodat externe systemen de status van assets kunnen lezen en schrijven.
Waarom zou je OpenRemote op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.