Tot wel 69% korting voor OpenRemote

Implementeer OpenRemote met één-klik installatie.

Open-source IoT-platform voor activabeheer, gebouwautomatisering, energiebewaking en orkestratie van verbonden apparaten.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met OpenRemote kunt bouwen

OpenRemote is een 100% open-source IoT-platform dat u in staat stelt gegevens van elk apparaat te verzamelen, real-world activa te modelleren, gedrag te automatiseren met regels en aangepaste front-ends te leveren — alles vanuit één zelf-gehoste stack. Het ondersteunt protocollen zoals MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus en Zigbee standaard, plus een manager API voor aangepaste integraties.

Door OpenRemote zelf te hosten op uw VPS blijven telemetrie, automatiseringslogica en eindgebruikersgegevens op infrastructuur die u beheert, zonder kosten per apparaat en zonder vendor lock-in. Deze template bundelt de manager, Keycloak identity, PostgreSQL en een HAProxy edge met automatische Let's Encrypt certificaten, zodat de stack klaar is om apparaten te ontvangen via HTTPS en MQTT/TLS zodra deze opstart.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van OpenRemote

Multi-protocolagenten

Verbind apparaten via MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee en meer zonder protocolcode te schrijven voor elke integratie.

Activum- en attribuutmodel

Modelleer zaken uit de echte wereld — gebouwen, voertuigen, energiemeters — als getypeerde activa met attributen, metadata en historische gegevenspunten.

Als-dan en stroomregels

Automatiseer gedrag met behulp van een visuele 'wanneer-dan'-editor, stroomgebaseerde regels, of JavaScript en Groovy voor geavanceerde scenario's.

Multi-tenant domeinen

Isoleer klanten of sites in afzonderlijke Keycloak-ondersteunde realms met gebruikers, activa en dashboards per realm.

Inzichten-dashboards

Bouw aangepaste dashboards over live en historische attribuutgegevens zonder te exporteren naar een afzonderlijke analysetool.

MQTT- en HTTP-API's

Stel een ingebouwde MQTT-broker beschikbaar op poort 8883 en REST- en WebSocket-API's, zodat externe systemen de status van assets kunnen lezen en schrijven.

Waarom zou je OpenRemote op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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