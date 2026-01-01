Implementeer DeepWiki Open met één-klik installatie.
Open-source AI wiki-generator die elke GitHub-, GitLab- of Bitbucket-repository verandert in een interactieve documentatiesite.
Kies een VPS-abonnement voor DeepWiki Open
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DeepWiki Open kunt bouwen
DeepWiki Open is een zelf-hostbare implementatie van het originele DeepWiki-concept dat openbare of privé-coderepository's automatisch transformeert in prachtig georganiseerde, navigeerbare wiki's. Het analyseert uw codebase, genereert uitgebreide verklaringen van architectuur en modules, en rendert interactieve diagrammen die laten zien hoe componenten met elkaar verbonden zijn — waardoor teams uren handmatig documentatiewerk besparen.
Door DeepWiki Open zelf te hosten, blijven bedrijfseigen broncode, embeddings en gegenereerde documentatie op infrastructuur die u beheert. U gebruikt uw eigen LLM-providerkeys voor Google Gemini, OpenAI of OpenRouter, zodat u alleen betaalt voor de inferentie die u gebruikt en voorkomt dat u privé-repository's via een SaaS van derden verstuurt.
Key features van DeepWiki Open
Automatische wiki-generatie
Richt het op een GitHub-, GitLab- of Bitbucket-repository en krijg een gestructureerde, meerpagina's tellende wiki zonder zelf één regel documentatie te schrijven.
Visuele architectuurdiagrammen
Mermaid-diagrammen worden naast proza gegenereerd om gegevensstromen, modulerelaties en aanroeppaden te visualiseren, zodat lezers de codebase sneller kunnen begrijpen.
Neem je eigen LLM mee
Verbind Google Gemini, OpenAI, OpenRouter, of lokale Ollama-modellen zodat je zowel de modelkwaliteit als de kosten per token beheert.
Ondersteuning voor privé-repositories
Authenticeer met persoonlijke toegangstokens om privé-repositories te analyseren op infrastructuur die u bezit, waarbij bedrijfseigen code buiten diensten van derden wordt gehouden.
Ingebouwde Ask-functie
Doorzoek de geïndexeerde repository in natuurlijke taal met retrieval-augmented generation die antwoorden baseert op echte broncode, niet op gehallucineerde gissingen.
Optionele toegangscontrole
Activeer een autorisatiecodevereiste om de toegang tot de wikigenerator af te schermen wanneer deze wordt uitgevoerd op een publiekelijk bereikbaar domein.
Waarom zou je DeepWiki Open op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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