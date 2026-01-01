Tot wel 69% korting voor DeepWiki Open

Implementeer DeepWiki Open met één-klik installatie.

Open-source AI wiki-generator die elke GitHub-, GitLab- of Bitbucket-repository verandert in een interactieve documentatiesite.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Implementeer DeepWiki Open met één-klik installatie.

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8 TB bandbreedte
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16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
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32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met DeepWiki Open kunt bouwen

DeepWiki Open is een zelf-hostbare implementatie van het originele DeepWiki-concept dat openbare of privé-coderepository's automatisch transformeert in prachtig georganiseerde, navigeerbare wiki's. Het analyseert uw codebase, genereert uitgebreide verklaringen van architectuur en modules, en rendert interactieve diagrammen die laten zien hoe componenten met elkaar verbonden zijn — waardoor teams uren handmatig documentatiewerk besparen.

Door DeepWiki Open zelf te hosten, blijven bedrijfseigen broncode, embeddings en gegenereerde documentatie op infrastructuur die u beheert. U gebruikt uw eigen LLM-providerkeys voor Google Gemini, OpenAI of OpenRouter, zodat u alleen betaalt voor de inferentie die u gebruikt en voorkomt dat u privé-repository's via een SaaS van derden verstuurt.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van DeepWiki Open

Automatische wiki-generatie

Richt het op een GitHub-, GitLab- of Bitbucket-repository en krijg een gestructureerde, meerpagina's tellende wiki zonder zelf één regel documentatie te schrijven.

Visuele architectuurdiagrammen

Mermaid-diagrammen worden naast proza gegenereerd om gegevensstromen, modulerelaties en aanroeppaden te visualiseren, zodat lezers de codebase sneller kunnen begrijpen.

Neem je eigen LLM mee

Verbind Google Gemini, OpenAI, OpenRouter, of lokale Ollama-modellen zodat je zowel de modelkwaliteit als de kosten per token beheert.

Ondersteuning voor privé-repositories

Authenticeer met persoonlijke toegangstokens om privé-repositories te analyseren op infrastructuur die u bezit, waarbij bedrijfseigen code buiten diensten van derden wordt gehouden.

Ingebouwde Ask-functie

Doorzoek de geïndexeerde repository in natuurlijke taal met retrieval-augmented generation die antwoorden baseert op echte broncode, niet op gehallucineerde gissingen.

Optionele toegangscontrole

Activeer een autorisatiecodevereiste om de toegang tot de wikigenerator af te schermen wanneer deze wordt uitgevoerd op een publiekelijk bereikbaar domein.

Waarom zou je DeepWiki Open op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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30 dagen geld-teruggarantie

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Aan de slag

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