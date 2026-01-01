DeepWiki Open is een zelf-hostbare implementatie van het originele DeepWiki-concept dat openbare of privé-coderepository's automatisch transformeert in prachtig georganiseerde, navigeerbare wiki's. Het analyseert uw codebase, genereert uitgebreide verklaringen van architectuur en modules, en rendert interactieve diagrammen die laten zien hoe componenten met elkaar verbonden zijn — waardoor teams uren handmatig documentatiewerk besparen.

Door DeepWiki Open zelf te hosten, blijven bedrijfseigen broncode, embeddings en gegenereerde documentatie op infrastructuur die u beheert. U gebruikt uw eigen LLM-providerkeys voor Google Gemini, OpenAI of OpenRouter, zodat u alleen betaalt voor de inferentie die u gebruikt en voorkomt dat u privé-repository's via een SaaS van derden verstuurt.