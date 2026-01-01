Installeer PrivateBin met één-klik installatie.
Zero-knowledge versleutelde pastebin waarbij de server uw inhoud nooit ziet — alle versleuteling en ontsleuteling gebeurt volledig in de browser.
Kies een VPS-abonnement voor PrivateBin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PrivateBin kunt bouwen
PrivateBin is een minimalistische open-source pastebin waar inhoud direct in de browser wordt versleuteld met 256-bit AES-GCM voordat het de server bereikt. De decryptiesleutel bevindt zich alleen in het URL-fragment, dat browsers nooit naar de server sturen — wat betekent dat zelfs de serverbeheerder niet kan lezen wat je deelt. Met meer dan 8.000 GitHub-sterren is het een van de meest vertrouwde zero-knowledge deeltools die beschikbaar zijn.
Door PrivateBin zelf te hosten op je VPS blijft je deelinfrastructuur volledig privé — geen enkele externe dienst ziet je pastes — en de lichtgewicht Alpine-container vereist minimale middelen, terwijl je volledige controle hebt over bewaarbeleidsregels, bestandsgroottelimieten en toegang.
Key features van PrivateBin
Zero-Knowledge-versleuteling
256-bit AES-GCM-versleuteling draait volledig in de browser, zodat de server alleen cijfertekst opslaat en nooit toegang heeft tot uw platte-tekstinhoud.
Na lezen vernietigen
Eenmalige plakken worden automatisch verwijderd na de eerste weergave, waardoor ze ideaal zijn voor het delen van wachtwoorden, tokens of elk geheim dat niet bewaard moet blijven.
Wachtwoordbeveiliging
Voeg een optioneel wachtwoord toe bovenop de URL-gebaseerde sleutel voor een tweede laag toegangscontrole voor bijzonder gevoelige berichten.
Syntaxisaccentuering
Meer dan 200 programmeertaalthema's maken het eenvoudig om codefragmenten te delen en te beoordelen met leesbare opmaak en kleurgecodeerde syntaxis.
Geen accounts vereist
Iedereen met de link kan een bericht meteen lezen — geen aanmelding, geen tracking en geen gebruikersgegevens die door de server worden verzameld of opgeslagen.
Waarom zou je PrivateBin op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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