PrivateBin is een minimalistische open-source pastebin waar inhoud direct in de browser wordt versleuteld met 256-bit AES-GCM voordat het de server bereikt. De decryptiesleutel bevindt zich alleen in het URL-fragment, dat browsers nooit naar de server sturen — wat betekent dat zelfs de serverbeheerder niet kan lezen wat je deelt. Met meer dan 8.000 GitHub-sterren is het een van de meest vertrouwde zero-knowledge deeltools die beschikbaar zijn.

Door PrivateBin zelf te hosten op je VPS blijft je deelinfrastructuur volledig privé — geen enkele externe dienst ziet je pastes — en de lichtgewicht Alpine-container vereist minimale middelen, terwijl je volledige controle hebt over bewaarbeleidsregels, bestandsgroottelimieten en toegang.