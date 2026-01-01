Installeer DumbDo met een één-klik-installatie.
Minimalistische zelf-gehoste takenlijst met bestandsgebaseerde opslag, donkere modus, PWA-ondersteuning en optionele pincodebeveiliging — geen database nodig.
Kies een VPS-abonnement voor DumbDo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DumbDo kunt bouwen
DumbDo is een opzettelijk eenvoudige takenlijstapplicatie van DumbWare.io, gebouwd op de filosofie dat de meeste behoeften voor taakbeheer geen database, een accountsysteem of een cloudabonnement vereisen. Taken worden opgeslagen in één enkel JSON-bestand, waardoor back-ups een kopie van één bestand zijn en migraties eenvoudig zijn.
De interface reageert vlekkeloos op elk schermformaat en schakelt automatisch tussen donkere en lichte modus. Optionele PIN-beveiliging (4-10 cijfers) beveiligt de toegang op gedeelde servers. Ondersteuning voor Progressive Web Apps betekent dat je DumbDo op een telefoon of desktop kunt installeren en offline kunt gebruiken. Zelf-hosting op een VPS houdt je taakgegevens privé, beschikbaar vanaf elk apparaat en vrij van wijzigingen door diensten van derden.
Key features van DumbDo
Geen database vereist
Slaat alle taken op in één enkel JSON-bestand — niets om te provisioneren, migreren of onderhouden buiten de container zelf.
Donkere en lichte modus
Volgt automatisch de voorkeur van het systeemkleurenschema voor comfortabel kijken in elke omgeving of op elk moment van de dag.
Progressive Web App
Installeer DumbDo op elk apparaat voor toegang via het startscherm en offline gebruik zonder telkens de browser te bezoeken.
Optionele pincodebeveiliging
Stel een 4-10-cijferige pincode in om de toegang op gedeelde servers te beperken, terwijl de interface snel toegankelijk blijft voor geautoriseerde gebruikers.
Aanpasbare sitetitel
Hernoem de applicatie-instantie om deze af te stemmen op persoonlijke branding of om onderscheid te maken tussen meerdere implementaties op dezelfde VPS.
Waarom zou je DumbDo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.