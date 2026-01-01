DumbDo is een opzettelijk eenvoudige takenlijstapplicatie van DumbWare.io, gebouwd op de filosofie dat de meeste behoeften voor taakbeheer geen database, een accountsysteem of een cloudabonnement vereisen. Taken worden opgeslagen in één enkel JSON-bestand, waardoor back-ups een kopie van één bestand zijn en migraties eenvoudig zijn.

De interface reageert vlekkeloos op elk schermformaat en schakelt automatisch tussen donkere en lichte modus. Optionele PIN-beveiliging (4-10 cijfers) beveiligt de toegang op gedeelde servers. Ondersteuning voor Progressive Web Apps betekent dat je DumbDo op een telefoon of desktop kunt installeren en offline kunt gebruiken. Zelf-hosting op een VPS houdt je taakgegevens privé, beschikbaar vanaf elk apparaat en vrij van wijzigingen door diensten van derden.