Mobilizon implementeren met één-klik installatie.
Gefedereerde open-source evenementenorganisator voor gemeenschappen en bewegingen die bijeenkomsten nodig hebben zonder toezicht.
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Wat je met Mobilizon kunt bouwen
Mobilizon is een gratis, gefedereerd platform voor het organiseren van evenementen, gebouwd door Framasoft en nu beheerd door de non-profitorganisatie Kaihuri. Het vervangt Facebook Evenementen en Meetup door een netwerk van onafhankelijke instanties die met elkaar verbonden zijn via het ActivityPub-protocol, waardoor organisatoren, activisten en gemeenschappen een plek krijgen om evenementen en groepen te publiceren zonder deelnemers te onderwerpen aan advertentietracking, gegevensverzameling of algoritmische feeds.
Mobilizon zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je controle hebt over wie lid wordt van je instantie, welke moderatieregels van toepassing zijn en hoe lang evenementgegevens worden bewaard. Je gemeenschap behoudt zijn kalender en ledenlijst, zelfs als een enkele instantie — of een heel commercieel platform — verdwijnt, omdat federatie het netwerk van nature veerkrachtig maakt.
Key features van Mobilizon
ActivityPub federatie
Maak verbinding met Mastodon, PeerTube en elke andere Mobilizon-instantie, zodat deelnemers evenementen en groepen kunnen volgen over het fediverse vanuit één account.
Groepen en discussies
Beheer permanente groepen met gedeelde berichten, bronnen en discussiethreads, zodat de organisatie doorgaat tussen evenementen door, en niet alleen op de dag zelf.
Standaard privacy
Geen trackers van derden, geen reclame en geen e-mail vereist voor openbare evenementen — deelnemers kunnen anoniem reageren of met een gefedereerde identiteit.
Multi-identiteitsprofielen
Houd afzonderlijke identiteiten aan voor activisme, werk en hobby's onder één account, zodat het privéleven gescheiden blijft van openbare organisatie.
Kaarten en geolocatie
Door OpenStreetMap aangedreven zoekfuncties voor locaties en evenementenkaarten helpen lokale gemeenschappen bijeenkomsten in de buurt te vinden zonder gegevens naar commerciële kaartaanbieders te verzenden.
Zelf gehoste moderatie
Stel instantiatiebrede regels in, keur nieuwe accounts goed en blokkeer vijandige servers — elke moderatiebeslissing blijft op uw VPS in plaats van op een centraal platform.
Waarom zou je Mobilizon op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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