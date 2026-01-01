Tot wel 69% korting voor Mobilizon

Mobilizon implementeren met één-klik installatie.

Gefedereerde open-source evenementenorganisator voor gemeenschappen en bewegingen die bijeenkomsten nodig hebben zonder toezicht.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Mobilizon implementeren met één-klik installatie.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Mobilizon kunt bouwen

Mobilizon is een gratis, gefedereerd platform voor het organiseren van evenementen, gebouwd door Framasoft en nu beheerd door de non-profitorganisatie Kaihuri. Het vervangt Facebook Evenementen en Meetup door een netwerk van onafhankelijke instanties die met elkaar verbonden zijn via het ActivityPub-protocol, waardoor organisatoren, activisten en gemeenschappen een plek krijgen om evenementen en groepen te publiceren zonder deelnemers te onderwerpen aan advertentietracking, gegevensverzameling of algoritmische feeds.

Mobilizon zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je controle hebt over wie lid wordt van je instantie, welke moderatieregels van toepassing zijn en hoe lang evenementgegevens worden bewaard. Je gemeenschap behoudt zijn kalender en ledenlijst, zelfs als een enkele instantie — of een heel commercieel platform — verdwijnt, omdat federatie het netwerk van nature veerkrachtig maakt.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Mobilizon

ActivityPub federatie

Maak verbinding met Mastodon, PeerTube en elke andere Mobilizon-instantie, zodat deelnemers evenementen en groepen kunnen volgen over het fediverse vanuit één account.

Groepen en discussies

Beheer permanente groepen met gedeelde berichten, bronnen en discussiethreads, zodat de organisatie doorgaat tussen evenementen door, en niet alleen op de dag zelf.

Standaard privacy

Geen trackers van derden, geen reclame en geen e-mail vereist voor openbare evenementen — deelnemers kunnen anoniem reageren of met een gefedereerde identiteit.

Multi-identiteitsprofielen

Houd afzonderlijke identiteiten aan voor activisme, werk en hobby's onder één account, zodat het privéleven gescheiden blijft van openbare organisatie.

Kaarten en geolocatie

Door OpenStreetMap aangedreven zoekfuncties voor locaties en evenementenkaarten helpen lokale gemeenschappen bijeenkomsten in de buurt te vinden zonder gegevens naar commerciële kaartaanbieders te verzenden.

Zelf gehoste moderatie

Stel instantiatiebrede regels in, keur nieuwe accounts goed en blokkeer vijandige servers — elke moderatiebeslissing blijft op uw VPS in plaats van op een centraal platform.

Waarom zou je Mobilizon op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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