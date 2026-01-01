Mobilizon is een gratis, gefedereerd platform voor het organiseren van evenementen, gebouwd door Framasoft en nu beheerd door de non-profitorganisatie Kaihuri. Het vervangt Facebook Evenementen en Meetup door een netwerk van onafhankelijke instanties die met elkaar verbonden zijn via het ActivityPub-protocol, waardoor organisatoren, activisten en gemeenschappen een plek krijgen om evenementen en groepen te publiceren zonder deelnemers te onderwerpen aan advertentietracking, gegevensverzameling of algoritmische feeds.

Mobilizon zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je controle hebt over wie lid wordt van je instantie, welke moderatieregels van toepassing zijn en hoe lang evenementgegevens worden bewaard. Je gemeenschap behoudt zijn kalender en ledenlijst, zelfs als een enkele instantie — of een heel commercieel platform — verdwijnt, omdat federatie het netwerk van nature veerkrachtig maakt.