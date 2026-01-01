OpenSign is een volledig open-source alternatief voor DocuSign en Adobe Sign, gebouwd voor organisaties die wettelijk bindende elektronische handtekeningen nodig hebben zonder gevoelige contracten op te sluiten in een SaaS van derden. Het ondersteunt workflows met meerdere ondertekenaars, herbruikbare sjablonen, persoonlijk ondertekenen, contactmappen en PKI-gebaseerd digitaal ondertekenen met uw eigen PFX-certificaat, alles verpakt in een schone drag-and-drop interface.

Door OpenSign zelf te hosten op uw VPS blijven elk document, elke handtekening en elk auditlogboek op infrastructuur die u beheert. Er zijn geen kosten per envelop, geen limieten voor ondertekenaars en geen risico dat contractgegevens uw omgeving verlaten, waardoor het uitermate geschikt is voor juridische, HR- en inkoopteams met strikte compliance-eisen.