Implementeer OpenSign met één-klik installatie.
Gratis open-source DocuSign-alternatief voor wettelijk bindende elektronische documentondertekening op uw eigen infrastructuur.
Kies een VPS-abonnement voor OpenSign
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenSign kunt bouwen
OpenSign is een volledig open-source alternatief voor DocuSign en Adobe Sign, gebouwd voor organisaties die wettelijk bindende elektronische handtekeningen nodig hebben zonder gevoelige contracten op te sluiten in een SaaS van derden. Het ondersteunt workflows met meerdere ondertekenaars, herbruikbare sjablonen, persoonlijk ondertekenen, contactmappen en PKI-gebaseerd digitaal ondertekenen met uw eigen PFX-certificaat, alles verpakt in een schone drag-and-drop interface.
Door OpenSign zelf te hosten op uw VPS blijven elk document, elke handtekening en elk auditlogboek op infrastructuur die u beheert. Er zijn geen kosten per envelop, geen limieten voor ondertekenaars en geen risico dat contractgegevens uw omgeving verlaten, waardoor het uitermate geschikt is voor juridische, HR- en inkoopteams met strikte compliance-eisen.
Key features van OpenSign
PKI digitale handtekeningen
Onderteken documenten met een PFX- of P12-certificaat, zodat elke handtekening cryptografisch verifieerbaar en fraudebestendig is in elke PDF-lezer.
Herbruikbare sjablonen
Sla veelgebruikte contracten op als sjablonen met vooraf ingevulde ondertekenaarsrollen en formuliervelden om terugkerende workflows binnen enkele seconden te starten.
Workflows voor meerdere ondertekenaars
Routeer documenten naar meerdere ontvangers in sequentiële of parallelle volgorde en volg wie heeft bekeken, ondertekend of geweigerd in realtime.
Auditspoor en certificaat
Elke actie wordt gelogd met tijdstempels en IP-adressen, wat resulteert in het juridisch verdedigbare voltooiingscertificaat dat aan elk ondertekend document is gekoppeld.
Persoonlijk ondertekenen
Leg handtekeningen vast op een gedeeld apparaat voor persoonlijke workflows zoals onboarding, NDA's en vrijwaringen, zonder e-mailuitwisseling.
REST API en webhooks
Integreer ondertekening in bestaande apps met behulp van de gedocumenteerde REST API en activeer downstream systemen met voltooiingswebhooks.
Waarom zou je OpenSign op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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