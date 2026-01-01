Apache Solr is een beproefd open-source zoekplatform, gebouwd op Apache Lucene, dat wereldwijd door duizenden organisaties wordt gebruikt. Het ondersteunt full-text zoeken, gefacetteerd browsen, hit-highlighting, ruimtelijk zoeken en uitgebreide documentverwerking — allemaal via een REST API die werkt met elke taal of elk framework.

Solr zelf hosten op uw eigen VPS geeft u volledige controle over uw zoekinfrastructuur, gegevensprivacy en prestatie-optimalisatie, zonder kosten per zoekopdracht of vendor lock-in. Of u nu site-zoekfunctionaliteit, productontdekking voor e-commerce of het ophalen van bedrijfsdocumenten nodig heeft, Solr's volwassen ecosysteem en uitbreidbare schema maken het een bewezen fundament.