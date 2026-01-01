Implementeer Apache Solr met één-klik-installatie.
Een open-source zoekplatform van enterprise-kwaliteit dat full-text zoeken, gefacetteerde navigatie en realtime indexering mogelijk maakt voor elke toepassing.
Kies een VPS-abonnement voor Apache Solr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Solr kunt bouwen
Apache Solr is een beproefd open-source zoekplatform, gebouwd op Apache Lucene, dat wereldwijd door duizenden organisaties wordt gebruikt. Het ondersteunt full-text zoeken, gefacetteerd browsen, hit-highlighting, ruimtelijk zoeken en uitgebreide documentverwerking — allemaal via een REST API die werkt met elke taal of elk framework.
Solr zelf hosten op uw eigen VPS geeft u volledige controle over uw zoekinfrastructuur, gegevensprivacy en prestatie-optimalisatie, zonder kosten per zoekopdracht of vendor lock-in. Of u nu site-zoekfunctionaliteit, productontdekking voor e-commerce of het ophalen van bedrijfsdocumenten nodig heeft, Solr's volwassen ecosysteem en uitbreidbare schema maken het een bewezen fundament.
Key features van Apache Solr
Full-text zoeken
Door Lucene aangedreven tekstanalyse met tokenisatie, stamherkenning, synoniemen en relevantieafstemming levert nauwkeurige resultaten op in grote documentverzamelingen.
Gefacetteerde navigatie
Ingebouwde facetering stelt gebruikers in staat om te verfijnen op categorie, prijs, datum of elk geïndexeerd veld — de standaardmotor achter e-commerce en contentfilterinterfaces.
Realtime Indexering
Documenten die in de index zijn opgenomen, worden binnen enkele seconden doorzoekbaar, wat bijna-realtime zoeken ondersteunt voor toepassingen die actuele resultaten vereisen.
Verwerking van rijke documenten
Ingebouwde Apache Tika-integratie extraheert en indexeert automatisch tekst uit PDF's, Word-documenten, HTML en meer dan duizend andere bestandsformaten.
REST API
De index opvragen en bijwerken via HTTP met JSON-, XML- of CSV-antwoorden — geen Solr-specifieke clientbibliotheek vereist om te integreren met elke stack.
Waarom zou je Apache Solr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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