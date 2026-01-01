Hanko is een open-source authenticatiebackend gebouwd rond passkeys en de WebAuthn-standaard, ontworpen als een zelf-hostbaar alternatief voor Auth0, Clerk en andere identiteits-SaaS. Het wordt geleverd met een complete gebruikersstroom — passkey-registratie, sociale en enterprise SSO, wachtwoorden als een optionele terugval, MFA en e-mailgebaseerd herstel — blootgesteld via een schone REST API en drop-in webcomponenten.

Het zelf hosten van Hanko op uw eigen VPS houdt gebruikersgegevens, sessies en auditlogs binnen uw infrastructuur, zonder kosten per MAU en zonder vendor lock-in. De gebundelde PostgreSQL-database bewaart gebruikersaccounts en WebAuthn-gegevens, terwijl Hanko's JWT-gebaseerde sessies aansluiten op elke frontend- of backend-stack.