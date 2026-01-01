Installeer Hanko met één-klik installatie.
Open-source passkey-eerst authenticatie-backend met wachtwoordloze aanmelding, MFA, OIDC en sociale aanmelding.
Kies een VPS-abonnement voor Hanko
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hanko kunt bouwen
Hanko is een open-source authenticatiebackend gebouwd rond passkeys en de WebAuthn-standaard, ontworpen als een zelf-hostbaar alternatief voor Auth0, Clerk en andere identiteits-SaaS. Het wordt geleverd met een complete gebruikersstroom — passkey-registratie, sociale en enterprise SSO, wachtwoorden als een optionele terugval, MFA en e-mailgebaseerd herstel — blootgesteld via een schone REST API en drop-in webcomponenten.
Het zelf hosten van Hanko op uw eigen VPS houdt gebruikersgegevens, sessies en auditlogs binnen uw infrastructuur, zonder kosten per MAU en zonder vendor lock-in. De gebundelde PostgreSQL-database bewaart gebruikersaccounts en WebAuthn-gegevens, terwijl Hanko's JWT-gebaseerde sessies aansluiten op elke frontend- of backend-stack.
Key features van Hanko
Passkey-first authenticatie
Gebouwd rond WebAuthn en passkeys, zodat gebruikers inloggen met Face ID, Touch ID of hardware sleutels in plaats van wachtwoorden te typen.
Sociaal en zakelijk SSO
Drop-in OAuth-providers voor Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, plus SAML voor identiteitsproviders voor bedrijven.
Multi-factor-authenticatie
Ondersteuning voor TOTP-authenticator-apps en beleid voor vertrouwde apparaten voegen MFA toe aan elke aanmeldingsstroom zonder externe services.
Webcomponenten SDK
Lever een complete login-UI binnen enkele minuten door de officiële Hanko webcomponenten in te sluiten in elk framework — React, Vue, Svelte, of gewoon HTML.
JWT-sessietokens
Standaard-compatibele JWT-sessies met rotatie en intrekking maken integratie met bestaande API's en microservices eenvoudig.
Auditlogboeken en webhooks
Ingebouwde auditlogging en webhook-gebeurtenissen voor elke authenticatieactie geven u volledig inzicht en eenvoudige integratie met downstream-systemen.
Waarom zou je Hanko op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.