Installeer Norish met één-klik installatie.
Open-source receptenbeheerder voor huishoudens met sociale media-import, AI-voedingsanalyse en realtime synchronisatie.
Kies een VPS-abonnement voor Norish
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Norish kunt bouwen
Norish is een moderne, gezinsgerichte app voor receptbeheer, gebouwd voor gezinnen en gedeelde woonsituaties. Het importeert recepten rechtstreeks van URL's, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok-video's en schermafbeeldingen – waardoor het handmatige transcriptiewerk dat andere receptbeheerders vereisen, wordt geëlimineerd. AI-gestuurde voedingsanalyse en allergiedetectie worden automatisch uitgevoerd op elk geïmporteerd recept, en wijzigingen synchroniseren in realtime op alle apparaten in het huishouden via Redis.
In tegenstelling tot cloudreceptendiensten die uw gegevens te gelde maken en de export beperken, is Norish volledig zelf-gehost onder AGPL-3.0, waardoor elk recept, elke boodschappenlijst en elk maaltijdplan op infrastructuur blijft die u beheert, zonder kosten per huishouden of abonnementsniveaus.
Key features van Norish
Sociale media receptimport
Recepten importeren van elke URL, YouTube Shorts, Instagram Reels of TikTok-video's met behulp van een headless browser — handmatige transcriptie is niet nodig.
AI-voedingsanalyse
Automatisch voedingsinformatie genereren en allergenen detecteren op geïmporteerde recepten, zodat huisgenoten met dieetwensen altijd accurate gegevens hebben.
Realtime huishoudsynchronisatie
Receptwijzigingen, updates van de boodschappenlijst en bewerkingen van het maaltijdplan worden direct doorgevoerd naar elk apparaat in het huishouden zonder handmatige vernieuwing.
Gedeelde boodschappenlijstjes
Stel boodschappenlijstjes voor het huishouden samen, rechtstreeks vanuit geselecteerde recepten en maaltijdplannen, met artikelen georganiseerd voor efficiënt winkelen.
CalDAV maaltijdplanner
Synchroniseer uw maaltijdplankalender met elke CalDAV-compatibele app, zodat geplande maaltijden verschijnen naast afspraken en herinneringen.
Waarom zou je Norish op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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