Norish is een moderne, gezinsgerichte app voor receptbeheer, gebouwd voor gezinnen en gedeelde woonsituaties. Het importeert recepten rechtstreeks van URL's, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok-video's en schermafbeeldingen – waardoor het handmatige transcriptiewerk dat andere receptbeheerders vereisen, wordt geëlimineerd. AI-gestuurde voedingsanalyse en allergiedetectie worden automatisch uitgevoerd op elk geïmporteerd recept, en wijzigingen synchroniseren in realtime op alle apparaten in het huishouden via Redis.

In tegenstelling tot cloudreceptendiensten die uw gegevens te gelde maken en de export beperken, is Norish volledig zelf-gehost onder AGPL-3.0, waardoor elk recept, elke boodschappenlijst en elk maaltijdplan op infrastructuur blijft die u beheert, zonder kosten per huishouden of abonnementsniveaus.