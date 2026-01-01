PrivateGPT is een open-source RAG (Retrieval-Augmented Generation) platform voor het bevragen van je eigen documenten met behulp van lokale grote taalmodellen. Upload bestanden en stel er vragen over — het systeem haalt de meest relevante passages op en gebruikt een lokale LLM om nauwkeurige, geciteerde antwoorden te genereren zonder gegevens naar externe API's of clouddiensten te sturen.

Deze implementatie gebruikt Ollama om inferentie volledig op de CPU uit te voeren, waardoor het praktisch is op elke VPS zonder GPU. Bij de eerste lancering downloadt Ollama automatisch Llama 3.1 8B en een tekst-embeddingmodel — geen HuggingFace-account of API-sleutel vereist. Latere starts zijn snel. Zelf-hosting houdt je documenten, zoekopdrachten en gespreksgeschiedenis op infrastructuur die je volledig beheert.