Installeer PrivateGPT met één-klik installatie.
Zelf-gehoste RAG-engine waarmee u kunt chatten met uw privédocumenten met behulp van lokale LLM's — er verlaten geen gegevens uw server.
Kies een VPS-abonnement voor PrivateGPT
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PrivateGPT kunt bouwen
PrivateGPT is een open-source RAG (Retrieval-Augmented Generation) platform voor het bevragen van je eigen documenten met behulp van lokale grote taalmodellen. Upload bestanden en stel er vragen over — het systeem haalt de meest relevante passages op en gebruikt een lokale LLM om nauwkeurige, geciteerde antwoorden te genereren zonder gegevens naar externe API's of clouddiensten te sturen.
Deze implementatie gebruikt Ollama om inferentie volledig op de CPU uit te voeren, waardoor het praktisch is op elke VPS zonder GPU. Bij de eerste lancering downloadt Ollama automatisch Llama 3.1 8B en een tekst-embeddingmodel — geen HuggingFace-account of API-sleutel vereist. Latere starts zijn snel. Zelf-hosting houdt je documenten, zoekopdrachten en gespreksgeschiedenis op infrastructuur die je volledig beheert.
Key features van PrivateGPT
100% privé vanuit het ontwerp
Alle inferentie draait lokaal via Ollama — documenten, zoekopdrachten en antwoorden komen nooit in contact met externe API's of clouddiensten.
Documentinvoer
Upload PDF's, tekstbestanden, spreadsheets en meer; het systeem verdeelt ze in stukken en slaat ze op in een lokale vectoropslag voor semantische retrieval.
RAG-aangedreven antwoorden
Elke reactie haalt eerst de meest relevante documentpassages op, waarbij antwoorden worden gebaseerd op uw daadwerkelijke inhoud in plaats van op gehallucineerde kennis.
Meerdere zoekmodi
Schakel tussen RAG-chat, volledige documentzoekfunctie, gewone LLM-chat en samenvatting vanuit dezelfde interface zonder iets opnieuw te configureren.
GPU-vrije inferentie
Draait volledig op CPU via Ollama — geen GPU of CUDA vereist, waardoor het op elk standaard VPS-abonnement kan worden geïmplementeerd.
Ingebouwde webgebruikersinterface
Op Gradio gebaseerde interface voor het uploaden van documenten, vragen stellen en het beheren van opgenomen bestanden — geen aparte frontend om te installeren.
Waarom zou je PrivateGPT op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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