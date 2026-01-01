CloudBeaver is een webgebaseerde databasemanagementapplicatie ontwikkeld door het team achter de populaire DBeaver desktopclient. Het brengt professionele databaseadministratie naar elke browser, waardoor teams meerdere databasesystemen kunnen bevragen, visualiseren en beheren vanuit één enkele interface zonder desktopssoftware op elke machine te hoeven installeren.

Door CloudBeaver zelf te hosten op uw VPS blijven databasegegevens en queryresultaten binnen uw eigen netwerk. U voorkomt dat individuele databases worden blootgesteld aan het openbare internet terwijl u uw team gecentraliseerde, op rollen gebaseerde toegang geeft tot de databases die ze nodig hebben — vanaf elk apparaat, vanaf elke locatie.