Installeer CloudBeaver met één-klik installatie.
Webgebaseerde databasebeheertool, gebouwd door het DBeaver-team, die PostgreSQL, MySQL, MongoDB en tientallen andere ondersteunt.
Kies een VPS-abonnement voor CloudBeaver
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CloudBeaver kunt bouwen
CloudBeaver is een webgebaseerde databasemanagementapplicatie ontwikkeld door het team achter de populaire DBeaver desktopclient. Het brengt professionele databaseadministratie naar elke browser, waardoor teams meerdere databasesystemen kunnen bevragen, visualiseren en beheren vanuit één enkele interface zonder desktopssoftware op elke machine te hoeven installeren.
Door CloudBeaver zelf te hosten op uw VPS blijven databasegegevens en queryresultaten binnen uw eigen netwerk. U voorkomt dat individuele databases worden blootgesteld aan het openbare internet terwijl u uw team gecentraliseerde, op rollen gebaseerde toegang geeft tot de databases die ze nodig hebben — vanaf elk apparaat, vanaf elke locatie.
Key features van CloudBeaver
Ondersteuning voor meerdere databases
Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server en nog veel meer via één uniforme interface.
Visuele querybouwer
Bouw complexe zoekopdrachten met een drag-and-drop interface, waardoor fouten worden verminderd en de drempel wordt verlaagd voor minder ervaren gebruikers.
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
Beheer gebruikersrechten op verbindingsniveau, zodat teamleden alleen de databases zien waartoe ze toegang hebben.
Geavanceerde SQL-editor
Volledig uitgeruste editor met syntaxismarkering, automatisch aanvullen en querygeschiedenis voor productief dagelijks databasewerk.
Datavisualisatie
Geef queryresultaten weer als grafieken en diagrammen rechtstreeks in de browser, zonder te exporteren naar een aparte BI-tool.
Waarom zou je CloudBeaver op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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